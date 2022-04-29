Загалом компанія керує чотирма заводами на території нашої держави, що займаються виробництвом будівельних сумішей, зокрема під брендом Ceresit. На початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого всі вони припинили свою діяльність.

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Позиція Henkel стосовно діяльності в Україні

Рішення про відновлення діяльності двох заводів німецької компанії ухвалило місцеве керівництво "Henkel Україна". Зазначається, що при цьому передусім враховувався пріоритет – безпека працівників.

Першим відновив діяльність завод у Львівській області. Невдовзі, оцінивши поточну ситуацію, компанія ухвалила рішення також відновити виробництво на потужностях у місті Вишгород Київської області.

Наразі робота решти двох виробничих об'єктів компанії неможлива, оскільки вони розташовані на тимчасово окупованих російськими військами територіях Харківської та Херсонської областей.

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Підтримка України та співробітників

Henkel продовжила виплату зарплат своїм українським співробітникам навіть попри те, що заводи фактично не працювали. У перші дні повномасштабної війни компанія запустила програму солідарної допомоги на суму понад 1 мільйон євро, а згодом обсяг було розширено до 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що хоча Henkel й засуджувала дії Росії на території України у перші тижні повномасштабного вторгнення, все ж тривалий час відмовлялась виходити з російського ринку. Втім всередині квітня, зокрема через тиск громадськості, вирішила таки припинити діяльність у країні-агресорці, пообіцявши при цьому й надалі виплачувати зарплати російським співробітникам.

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