Apple знову під прицілом: у Німеччині розпочали антимонопольне розслідування

У Німеччині розпочали розслідування щодо американської компанії Apple. Там хочуть оцінити її вплив на міжринкову конкуренцію.

Як відомо, Apple – четверта велика технологічна компанія, щодо якої німецьке Федеральне відомство з картелів вживає заходів. Окрім неї раніше ще розслідували дії Google, Amazon і Facebook.

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Причина розслідування

Відомство отримало скарги Apple. У них мовилось про те, що компанія використовує практики, що потенційно перешкоджають конкуренції.

Головна причина цього – вихід оновлення операційної системи iOS 14.5. Воно надає користувачам 2 нові функції:

забороняти застосункам відстежувати їхню активність;

ділитися даними з іншими застосунками або сайтами.

Що робитиме відомство

Там пояснили, що хочуть дізнатись, чи може операційна система iOS для iPhone справді ускладнити для інших компаній можливість для конкуренції.

Також під час розслідування сфокусуються на технологічних, фінансових ресурсах Apple, а також на магазині застосунків App Store.