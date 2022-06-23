Nike збирається повністю піти з російського ринку

Американський виробник спортивного одягу Nike повністю виходить з Росії через три місяці після того, як призупинив діяльності в цій країні.

Незабаром після початку вторгнення Росії в Україну Nike оголосила про призупинення роботи на російському ринку, але не говорила про повний вихід з країни.

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Nike йде з Росії

З березня по травень кількість монобрендових магазинів Nike у Росії вже скоротилася зі 116 до 56, з яких 19 були тимчасово закриті. 37 торгових точок Nike управляє компанія IRG. Nike вже повідомила її про те, що не продовжуватиме франчайзингову угоду. В IRG заявили, що після того, як запаси товарів закінчаться, магазини Nike будуть закриті. Акції компанії зросли майже на 1% на попередніх торгах у США.

NIKE прийняла рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників і відповідально скорочення наших операцій протягом найближчих місяців,

– йдеться у повідомленні компанії.

Для Nike, яка отримує менше 1% свого доходу від України та Росії разом, цей крок є більшою мірою символічним і не матиме серйозних наслідків для компанії.

Компанія часто має позицію з соціальних і політичних питань, від підтримки квотербека американського футболу Коліна Кеперніка в його рішенні стати на коліна під час виконання національного гімну на знак протесту проти расизму, до відмови від бразильської футбольної зірки Неймара минулого року через те, що він відмовився співпрацювати. у розслідуванні звинувачень у сексуальних домаганнях.

Іноземні компанії йдуть з Росії через війну в Україні

Іноземні компанії, які хочуть вийти з Росії через війну в Україні, можуть мати проблеми через те, що в країні планують ухвалити нові закони у найближчі тижні, які дозволять Москві конфіскувати активи та накладати кримінальні покарання. Це спонукало деякі компанії прискорити свій відхід.

Єльська школа менеджменту підрахувала, що всього з початку війни про припинення роботи в Росії або повний вихід з країни оголосили близько 1000 іноземних компаній, що працюють у всіх сферах економіки.

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