Уникнути вигорання: Nike закрила всі свої офіси та відправила працівників у відпустки

Компанія Nike відправила всіх своїх працівників офісів на тижневу оплачувану відпустку, щоб ті уникнули вигорання. Таке рішення спричинене пандемією, оскільки багато співробітників почувались виснаженими.

Щоб відновити сили колективу, Nike повністю закрила всі свої корпоративні офіси. Голова відділу аналітики компанії Метт Марраццо заявив, що бізнес – це добре, однак здоров'я – важливіше.

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Загалом офіси компанії не працювали з 23 до 30 серпня. До цього Nike практикувала скорочені робочі години щоп'ятниці, однак такого кроку виявилось недостатньо.

Увесь цей рік був важким, ми всі – люди, які переживають травматичний період! Але я сподіваюсь, що співпереживання та добродушність, які ми проявляємо до нашої команди, позитивно позначаться на культурі роботи,

– написав Метт Марраццо на своїй сторінці у твітері.

Нагадаємо, що Nike – не перша компанія, яка закрила свої офіси з метою уникнення вигорання працівників. У червні на такий крок зважилась Bumble. Керівництво порадило співробітникам "відключитись та зосередитись на собі". У квітні тижневу оплачувану відпустку також давали працівникам LinkedIn.