Щоб відновити сили колективу, Nike повністю закрила всі свої корпоративні офіси. Голова відділу аналітики компанії Метт Марраццо заявив, що бізнес – це добре, однак здоров'я – важливіше.

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Загалом офіси компанії не працювали з 23 до 30 серпня. До цього Nike практикувала скорочені робочі години щоп'ятниці, однак такого кроку виявилось недостатньо.

Увесь цей рік був важким, ми всі – люди, які переживають травматичний період! Але я сподіваюсь, що співпереживання та добродушність, які ми проявляємо до нашої команди, позитивно позначаться на культурі роботи,

– написав Метт Марраццо на своїй сторінці у твітері.

Нагадаємо, що Nike – не перша компанія, яка закрила свої офіси з метою уникнення вигорання працівників. У червні на такий крок зважилась Bumble. Керівництво порадило співробітникам "відключитись та зосередитись на собі". У квітні тижневу оплачувану відпустку також давали працівникам LinkedIn.