Nike врегулював позов з виробниками кросівок з людською кров'ю: людям віддаватимуть гроші

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Джерело:

The Verge

Виробник спортивних товарів Nike уклав угоди з компанією MSCHF, проти якої позивався. Мовиться про "сатанинські" кросівки зі справжньою людською кров'ю.

В угоді мовиться про те, що MSCHF погодилася викупити назад всі розпродані пари кросівок. Натомість покупцям запропонують повернути їх повну вартість.

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Зазначимо, що вартість однієї пари такого ексклюзивного взуття – 1018 доларів.

Наразі невідомо, скільки покупців погодяться на такі умови та захочуть свої гроші назад. Однак у мережі підозрюють, що тих, хто бажає це зробити, буде не багато.

Покупці, які вважатимуть за краще не повертати своє взуття і пізніше зіткнуться з дефектом продукту або проблемою, пов'язаною зі здоров'ям, повинні звертатися в MSCHF, а не в Nike,
– наголосили представники Nike.

Попри скандал, у компанії MSCHF задоволені умовами угоди, які врегулюють судовий позов Nike. Водночас додали, що залишать собі останню пару цього взуття. Її не встигли продати через заборону.

Скандал довкола кросівок: про що мовиться

  • Компанія MSCHF назвала взуття, яке випустила, "кросівками Ісуса". На них є напис "Luke 10:18", у цьому рядку з Єванглія мовиться про сходження сатани з небес.
  • У бульбашки повітря, які є у підошвах кросівок, залили чорнило та справжню людську кров – її спеціально здавали співробітники компанії.
  • MSCHF виготовили 666 таких пар, усі розпродали менш ніж за хвилину. Лише одну пару компанія залишила собі. Її хотіли розіграти безкоштовно, але суд заборонив це робити.
  • Все через позов Nike. Компанія обурилась, адже за основу взуття використали модель Nike Air Max 97.