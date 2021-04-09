Nike врегулював позов з виробниками кросівок з людською кров'ю: людям віддаватимуть гроші

Виробник спортивних товарів Nike уклав угоди з компанією MSCHF, проти якої позивався. Мовиться про "сатанинські" кросівки зі справжньою людською кров'ю.

В угоді мовиться про те, що MSCHF погодилася викупити назад всі розпродані пари кросівок. Натомість покупцям запропонують повернути їх повну вартість.

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Зазначимо, що вартість однієї пари такого ексклюзивного взуття – 1018 доларів.

Наразі невідомо, скільки покупців погодяться на такі умови та захочуть свої гроші назад. Однак у мережі підозрюють, що тих, хто бажає це зробити, буде не багато.

Покупці, які вважатимуть за краще не повертати своє взуття і пізніше зіткнуться з дефектом продукту або проблемою, пов'язаною зі здоров'ям, повинні звертатися в MSCHF, а не в Nike,

– наголосили представники Nike.

Попри скандал, у компанії MSCHF задоволені умовами угоди, які врегулюють судовий позов Nike. Водночас додали, що залишать собі останню пару цього взуття. Її не встигли продати через заборону.

Скандал довкола кросівок: про що мовиться