Marks & Spencer покидає Росію

Виробник одягу Marks & Spencer заявив про закриття своїх магазинів у Росії. Російським підрозділом компанії керувала турецька фірма через договір франшизи. В Росії нараховується 48 магазинів та 1200 співробітників.

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Компанія припинила поставки в магазини в березні, але тепер заявила, що "повністю вийде з російської франшизи", оскільки це "бізнес, орієнтований на цінності".

Український бізнес фірми частково закритий через вторгнення Росії.

Варто відзначити, що вартість виходу з російського ринку разом з неможливістю повноцінно вести бізнес в Україні через війну, в компані оцінили в 31 мільйон фунтів стерлінгів.

Далі – без Nike

Ще один популярний виробник одягу та взуття – компанія NIke заявила, що не продовжуватиме франчайзингову угоду з Inventive Retail Group. Саме цій компанії належала найбільша монобрендова мережа магазинів американського виборника в Росії – 37.

Nike вже зупинили постачання продукції цій компанії. Відтак в Inventive Retail Group заявили про дефіцит товарів, через що вони і будуть змушені закрити монобрендові магазини Nike.

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В березні в Росії нараховувалося 166 монобрендових магазинів Nike. Станом на кінець травня їх залишилося лише 56. Тепер же їх стане ще менше після закриття магазинів під керівництвом IRG.

Ще до цього в Nike зупинили роботу російського інтернет-магазину та зупинили поставки в Росію. І навіть розірвала угоду щ футбольним клубом "Спартак" (Москва), якому постачала екіпірування.

В Росії все-таки сподіваються, що хоч якась продукція Nike залишиться в продажі. Але вже у мультибрендових магазинах. Але там постає питання щодо можливості використання бренду.

В Росії вже очікують, що замість магазинів Nike відкриються торгові точки турецьких чи китайських виробників спортивного одягу та взуття.