Зміни мотивували безпекою пасажирів та екіпажу на всіх етапах роботи. Авіаперевізник здійснює два рейси на день за маршрутом Амстердам – Київ – Амстердам, вранці та ввечері.

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Зміни у розкладі рейсів KLM в Україну

KLM Royal Dutch Airlines підтвердила зміни у розкладі і зазначила, що щодня відстежує і оцінює ситуацію в Україні.

Ми не здійснюємо перельоти над східними регіонами України та півостровом Крим з 2014 року. Нещодавно керівництво авіакомпанії вирішило скасувати нічні зупинки екіпажу у Києві. Після прибуття до Києва екіпаж одразу повертається в Амстердам,

– повідомили у KLM.

Авіаперевізник пояснює, що використовує систему управління безпекою для аналізу ризиків з метою визначення безпечних маршрутів для польотів. У цьому аналізі використовується інформація, що надається нідерландською експертною групою, до якої, зокрема, входять розвідувальні служби країни.

Додамо, що минулого тижня низка європейських авіакомпаній внесла зміни до розкладу польотів в Україну, зокрема Lufthansa (Німеччина), Swiss (Швейцарія) та Austrian Airlines (Австрія). Проте офіційних підстав для таких змін оприлюднено не було.

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