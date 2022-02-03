Джефф Безос замовив будівництво трьохщоглової супер'яхти Y721 довжиною 417 футів у нідерландської компанії Oceano, що має корабельню в Алблассердамі. Щоб готове судно змогло вийти в океан, воно повинно перетнути Роттердам і сталевий міст De Haf, який може бути піднятий максимум на 130 футів.

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Цього недостатньо для трьох височезних щогл нової супер'яхти американського мільярдера, тому місто погодилось тимчасово розібрати центральну частину моста влітку цього року, щоб судно Безоса таки змогло пройти.

Витрати і реакція мешканців Роттердаму

Y721 стане однією із найбільших яхт, збудованих у Нідерландах, неофіційній столиці люксового водного транспорту. Консул і проєктний очільник Роттердаму Марсель Валравенс пояснив рішення міста тим, що це є "єдиною альтернативою", яка дозволить закінчити "економічно надважливий проєкт".

Оплачувати тимчасовий демонтаж моста буде не місто, а суднобудівна компанія Oceano. Ймовірно, що частину видатків може понести й сам Безос.

Додамо, що міст De Haf збудований 1878 року і є одним із найважливіших об'єктів індустріального спадку Роттердаму. Його частковий демонтаж обурив місцевих жителів.

Ця людина (Безос – ред. 24 канал) заробила свої гроші, звільняючи людей, ухиляючись від сплати податків і порушуючи правила регуляторів. І зараз ми повинні знести через нього нашу прекрасну національну пам'ятку?

– написав на своїй сторінці у твітері місцевий політик Стефан Льюїс.

Додамо, що розмір нової яхти Безоса не вперше спричиняє проблеми. Так, під час будівництва з'ясувалось, що посадка гвинтокрила на її борт є небезпечною через великі вітрила судна. Через це мільярдер замовив будівництво ще однієї "допоміжної" яхти, яка дозволить здійснювати посадку гвинтокрила.

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