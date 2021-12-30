Голова Європейського космічного агентства (ESA) Йозеф Ашбахер закликав країни ЄС боротись проти монополії Маска у космічній економіці і заявив, що багатій начебто обмежує можливість конкуренції у цій галузі. Найбагатший підприємець світу відповів, що у космічному просторі вистачить місця для всіх.

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Ілон Маск відреагував на звинувачення у монополії

За словами Маска, космос є величезним, а запуск SpaceX всього кількох тисяч супутників Starlink жодним чином не обмежує конкуренцію з іншими компаніями. Мільярдер запевнив, що будь-хто зможе знайти собі місце на орбіті, якщо захоче обрати цю ж нішу.

Ми нікому нічого не обмежуємо і не збираємось. Кілька тисяч супутників – це дрібниця. Це наче кілька тисяч машин на Землі – ні про що,

– наголосив Маск.

Тим часом експерти не погоджуються з порівнянням багатія. На їхню думку, супутникам потрібно значно більше простору, ніж звичайним авто на дорозі, у тому числі для розрахунку траєкторій руху, щоб уникати зіткнень.

Нагадаємо, що нещодавно Китай подав скаргу в ООН через супутники SpaceX, які зблизилися з космічною станцією "Тяньгун" на небезпечно близьку відстань.