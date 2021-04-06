Незряча жінка відсудила в Uber понад мільйон доларів: її відмовлялись обслуговувати

Компанію Uber зобов'язали сплатити незрячій американці Лізі Ірвінг 1,1 мільйона доларів. Причиною стало те, що жінці 14 разів відмовляли у поїздці. Такі дії визнали незаконною дискримінацією.

Uber намагався виправдатись. Компанія запевняла, що не несе відповідальності за дискримінацію з боку водіїв, оскільки вони є підрядниками, але це не переконало суд.

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Uber заявив, що категорично не погоджується з рішенням.

Чому незрячу ігнорували водії

Ліза Ірвінг – жителька затоки Сан-Франциско. Вона незряча, а тому всюди ходить зі собакою-поводирем Берні. Він допомагає їй пересуватись.

Жінка подала позов до суду на Uber у 2018 році. Тоді їй відмовляли у поїздці водії Uber, які не хотіли везти її з собакою.

Через таку поведінку водіїв Uber Ірвінг часто залишалася пізно ввечері на вулиці і запізнювалась на роботу, через що її звільнили з посади.

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Водії знущались з неї та залякували

Ба більше, двічі Ліза Ірвінг була змушена слухати словесні знущання та залякування від водіїв. Ця дискримінація не припинялася навіть після того, як вона подала скаргу на Uber.

Їхня поведінка в кращому випадку була плямистою, а в гіршому – відверто дискримінаційною,

– сказала адвокатка Кетрін Кабало.

Згідно із законом про американців з інвалідністю, собака-поводир повинна мати можливість їхати куди завгодно, куди хоче сліпа людина.

Як пояснили ситуацію в Uber

Компанія визнає, що водії, які використовують додаток Uber, повинні обслуговувати людей із службовими тваринами та дотримуватися інших законів.

Ми регулярно проводимо навчання водіїв щодо цієї відповідальності. Наша спеціальна команда розглядає кожну скаргу та вживає відповідних заходів,

– зауважив прессекретар Uber Ендрю Хасбуна.

У цій ситуації представники Uber наполягали на тому факті, що вони не відповідають за дискримінацію з боку водіїв. Суд не визнав цього.