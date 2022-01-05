Нейман придбав квартири на понад 1 мільярд доларів: навіщо багатію стільки нерухомості

Співзасновник WeWork Адам Нейман витратив близько 1 мільярд доларів на купівлю житлової нерухомості. Підприємець планує здавати квартири в оренду.

У 2019 році бізнесмен був змушений покинути посаду СЕО WeWork на вимогу головного інвестора проєкту – SoftBank. На отримані відступні він і придбав житлову нерухомість у різних містах США.

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Новий бізнес мільярдера

За даними The Wall Street Journal, пов'язані з Нейманом організації вже придбали контрольний пакет акцій більш ніж 4 тисяч квартир у Маямі, Теннессі, Нешвіллі, Атланті, Флориді та інших містах США. Безліч з цих покупок відбулись минулого року.

Зазначається, що Нейман має намір створити нову компанію, яка "струсить індустрію оренди житла". Усі житлові комплекси, у які інвестував мільярдер, мають облаштовану прибудинкову територію, коворкінги та інфраструктуру.

Повідомляється, що бізнесмен хоче створити відомий бренд для молодих фахівців, яких приваблював у коворкінги WeWork.

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Чому Нейман пішов з WeWork

Адам Нейман заснував мережу коворкінгів WeWork у 2010 році разом з другом Мігелем МакКелві та дружиною Ребекою. Раніше проєкт оцінювали у 47 мільярдів доларів, оскільки підприємець переконав інвесторів розглядати WeWork як технологічну компанію, а не фірму з оренди нерухомості.

Залишити компанію Нейману довелось наприкінці 2019 року після того, як плани виходу на IPO провалилися. Інвестори побоювались стилю управління та великих витрат підприємця. Нині ринкова капіталізація WeWork становить 7 мільярдів доларів.