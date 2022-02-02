New York Times купила словесну гру Wordle за семизначну суму

Wordle – безкоштовна гра, яка була випущена торік у жовтні. Проте популярною вона стала лише на початку січня 2022 року. Найближчим часом The New York Times додасть придбану головоломку до своїх кросвордів і ігор.

Wordle – невигадлива гра, в якій за шість спроб потрібно вгадати слово з п'яти букв. Вона була створена інженером-програмістом з Брукліна Дшошем Вордлом. Він придумав її як подарунок своєму партнеру Палаку Шаху.

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Проте після того, як гра стала публічною, її популярність почала зростати. І якщо 1 листопада 2021 року в гру грало лише 90 осіб, то вже за два місяці – 300 000. Сьогодні Wordle налічує мільйони гравців. А згодом грою зацікавилось і відоме видання New York Times.

У понеділок 31 січня New York Times оголосила про покупку головоломки Wordle. Це підтвердив і сам Вордл у своєму твітері.

Проте повна вартість угоди не розголошується. Відомо лише, що за права на гру заплатили суму, яка розташована "в нижньому діапазоні семизначних цифр". Тобто можна припустити, що за гру віддали понад мільйона доларів.

У New York Times заявили, що гра тепер стане частиною каталогу кросвордів і головоломок NYT. Крім того, вона надалі залишатиметься безкоштовною як для нових, так і для теперішніх гравців.

Ми дуже раді стати новим будинком і гордими розпорядниками цієї чарівної гри, і для нас велика честь допомогти донести заповітне творіння Джоша Вордла до більшої кількості гравців в найближчі місяці,

– написав генеральний менеджер The New York Times Games Джонатан Найт.

Дшош Вордл, розповів що працює над тим, щоб при перенесенні на платформу NYT в грі збереглися всі дані гравців і їх досягнення. А в сам ігровий процес ніяких змін вноситися не буде.