Netflix став дешевшим: яка вартість підписки для українців

Відеосервіс Netflix змінив вартість щомісячної передплати для українських користувачів. Ціни на всі тарифні плани знизились.

Нові умови почали діяти з 18 листопада 2021 року. Користувачі сервісу отримали електронні листи про зменшення вартості, а також оновлена інформація з'явилась на сайті компанії у розділі "Довідковий центр".

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Актуальна вартість підписок

Найдешевший тарифний план "Базовий" тепер коштує 4,99 євро (149 гривень);

"Стандартний" – 7,49 євро (224 гривень);

"Преміум", з найширшими можливостями, тепер вартує 9,99 євро (299 гривень).

Раніше ціна підписок становила 7,99, 9,99 та 11,99 євро відповідно.

Нова вартість підписок Netflix для українців / Скриншот сайту Netflix

Додамо, що наразі вартість тарифних планів стримінгового сервісу в Україні одна з найнижчих. Наприклад, у сусідній Польщі найдешевший тарифний план коштує 6,20 євро на місяць, а у США – 8,99 долара.

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року Netflix запустив локалізовану версію свого сервісу українською мовою та почав вести власні офіційні сторінки у соціальних мережах для аудиторії України. Безліч популярних серіалів платформи з'явились в українському дубляжі.