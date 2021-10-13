Netflix увійшов на український ринок: реакція конкурентів стрімінгу

Netflix запустив локальну версію з українським інтерфейсом 1 жовтня 2021 року. Відтепер глядачам доступний не лише україномовний інтерфейс, а й перші серіали та фільми, дубльовані українською мовою.

Відтепер сайт має повний переклад та доступний за адресою netflix.com/ua. Українська стала однією з понад 30 мов, якими сервіс доступний в усьому світі. Крім того, з'явилась окрема сторінка довідкового центру для українських користувачів. Що ж думають про локалізацію Netflix українські стримінгові сервіси? Більшість опитаних "Детектором медіа" вважає, що запуск української версії сервісу суттєво не вплине на кількість передплатників Netflix в Україні.

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"Netflix наполегливо працював над локалізацією свого сервісу українською мовою. Це багатомісячний процес, до якого залучали різні команди, щоб переконатися, що з першого дня ми запропонуємо чудовий сервіс також і українською мовою", — повідомили в Netflix.

Українські субтитри та дубляж отримають "тисячі годин улюбленого контенту, включно з відомими фільмами та серіалами Netflix". Зараз в українському дубляжі доступні:

"Академія Амбрелла";

"Бріджертони";

"Статеве виховання";

"Корона";

"Мітчелли супроти машин";

"Ферзевий гамбіт" тощо.

Іван Шестаков, директор зі стратегічного розвитку Megogo:

"Це досить очікувана подія, адже жоден сервіс не може розвиватися без цього в Україні. Ще зарано говорити, що Netflix став локальним у нашій країні. Це станеться, коли він почне замовляти чи закуповувати багато українського контенту. Тому поки що для нас нічого не змінюється. Ми тільки раді, що в цій сфері стає все більше гравців".



Іван Шестаков / Фото Детектор медіа

Олександр Резунов, директор Sweet.tv:

"Ми чекали, що це станеться, тож нас це не здивувало. Звісно, міжнародні компанії розуміють, що ринок вимагає локалізації, тож адаптують свої стратегії. Український ринок отримає більше українськомовного контенту. Ми у Sweet.tv вже понад рік створюємо україномовний дубляж і озвучку. За рік існування проєкту "Hollywood українською" україномовну аудіодоріжку отримали 180+ фільмів, мультфільмів і серіалів. Також українською зазвучали 850+ трейлерів. До кінця 2021 року Sweet.tv планує продублювати та озвучити 50+ фільмів і 100+ трейлерів. Тож ми радіємо, що все більше компаній долучаються до популяризації української мови".



Олександр Резунов / Фото Детектор медіа

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Анастасія Риженко, керівниця департаменту медіаконтенту компанії Volia:

"Ми у Volia TV вважаємо, що конкуренція в будь-якому вигляді – це добре. Прихід такого відомого бренду в Україну, безперечно, приверне нову аудиторію до всього ОТТ-сегменту. Люди будуть більше відходити від піратського контенту й дивитися в бік стримінгових сервісів, а там уже обирати між доступними платформами. Й тут починаються відмінності. Наприклад, Volia TV надає своїм абонентам, окрім однієї з найбільших онлайн-бібліотек у країні (близько двадцяти тисяч одиниць контенту), ще й доступ до лінійних телеканалів, а також можливість дивитися топові спортивні трансляції. На Netflix такого немає".



Анастасія Риженко / Фото Детектор медіа

Юлія Трибушна, директорка Oll.tv і Xtra tv:

"Запуск українськомовної версії Netflix не став сюрпризом для нас – це було очікувано. Думаю, що це не викличе значних змін на українському ринку. Водночас це хороша новина для України".



Юлія Трибушна / Фото Детектор медіа

Павло Рибак, керівник ОТТ-платформи "Київстар ТБ":

"Очікувана новина, враховуючи, що Netflix уже давно присутній в Україні. Що це означає для вітчизняних ОТТ-платформ? Звісно, збільшення конкуренції на ринку та пропозиції для глядачів. З точки зору юридичної – це дуже правильний стратегічний крок компанії, адже чимдалі виникало більше питань щодо взаємоіснування вітчизняних та регулювання діяльності іноземних платформ на території України. Це крок вперед. Важливо, щоб в індустрії всі грали за єдиними правилами, а закони діяли для усіх платформ однаково".



Павло Рибак / Фото Детектор медіа