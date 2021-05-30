Згідно з недавньою доповіддю The Information, Netflix шукає керівника ігор, щоб допомогти розширити свою ігрову ініціативу. Хоча компанія визнала інтерес до інтерактивних розваг, вона ще не вирішила, у якій саме сфері працюватиме з відеоіграми.

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Чому це погана ідея

Хоча все ще не дуже багато відомо про плани Netflix, наразі зрозуміло одне: Netflix, залучившись до ігор, майже впевнено провалиться.

Я дійсно думаю, що вони спробують і зазнають невдачі,

– запевнив керівник компанії Wedbush Майкл Пахтер.

Дійсно, індустрія відеоігор – це дуже ризикований бізнес, і навіть усталені студії з талантами вищого рівня та багаторічним досвідом регулярно згасають.

"У нас є невдачі THQ, Midway, Acclaim, 3DO, BAM, Eidos, Atari, Infogrames, Interplay та, мабуть, деяких інших компаній, щоб продемонструвати, наскільки це важко. Я не розумію, як Netflix може подумати, що може розробляти та продавати ігри", – сказав Пахтер.

Експерт Йоост ван Дреунен погодився з думкою колеги.

Великі технології відмовляють від ігор,

– заявив він.

Невдачі Google, Amazon і Facebook

Йоост ван Дреунен також зауважив, що за останнє десятиліття Google, Amazon і Facebook вклали в ігри сотні мільйонів доларів, але жоден з основних гравців не присутній на ринку відеоігор.

Замість того, щоб створювати відеоігри, вони в основному зосередилися на їхній покупці та доступу. Платформа Google Stadia – послуга потокової передачі відеоігор, схожа на Netflix – є яскравим прикладом.

Довідка. Майбутнє Google Stadia – під великим питанням. Кілька тижнів тому сервіс позбувся керівника відділу продуктів і ще 6 головних співробітників, які перейшли в студію Haven.

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Ще одна проблема Netflix

Для Netflix, яка має перевагу володіння улюбленою інтелектуальною власністю, такою як Stranger Things, яка може піддаватися іграм, існує ще одна проблема.

"Створювати ігри з власної ІС також дуже важко. Disney намагався це зробити не менше 3 разів, і його IP набагато сильніший, ніж Netflix", – зауважив Пахтер.