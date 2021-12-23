У профільній асоціації "Укркондпром" підкреслили, що 22 грудня ціна газу на біржі перевищила 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів. При цьому вартість ресурсу зростала цьогоріч щомісяця, з січня, і на початку року становила для виробників 5,9 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

Зверніть увагу Знати, а не здогадуватись: як Big Data скорочує шлях до клієнта

Кондитерські компанії призупиняють виробництво

Президент "Укркондпром" Олександр Балдинюк зазначив, що кондитерські підприємства протягом останніх кількох місяців балансували на межі рентабельності через надвисокі ціни на газ і зростання вартості всіх інших складових собівартості продукції.

Минулого місяця виробники купували газ у середньому за ціною близько 40 тисяч гривень, і вже при такій вартості виробництво низки видів продукції було нерентабельним, а виконання раніше підписаних контрактів – збитковим,

– наголосив Олександр Балдинюк.

Голова асоціації українських кондитерів додав, що в грудні постачальники пропонували газ по 55 тисяч гривень за тисячу кубометрів, при якій реалізувати вироблену продукцію за економічно обґрунтованими цінами вже було б дуже важко.

Цікаво Увійшов би у список найбагатших людей України: Forbes оцінив статки Святого Миколая

Балдинюк пояснив, що при вартості газу для виробничих потреб у 73 тисячі гривень за тисячу кубометрів, кондитерським компаніям легше просто згорнути виробництво, адже через собівартість продукція буде незатребуваною ні на внутрішньому, ні на зовнішньому ринках.

Нагадаємо, що 21 грудня 2021 року ціна газу на біржі вперше перевищила позначку у 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів блакитного палива.

Як "Газпром" хоче прогнути під себе Європу шантажем: дивіться відео