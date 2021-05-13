Як локація шкодить бізнесу

Розгляньмо повчальний досвід американської компанії Otown Flowers. Її засновники вирішили відкрити квітковий магазин, але, як пізніше виявилося, не врахували архіважливий чинник.

До теми Що робити з даними, щоб вони заробляли бізнесу гроші

При створенні Otown Flowers партнери орієнтувалися на:

відстань від своїх домівок до магазину (щоб не гаяти час на дорогу);

прийнятну орендну плату (бо кошти на інвестиції були обмежені).



Магазин Otown Flowers / Фото otownflowers.com

Знайшовши фінансово прийнятний варіант, вони не зважили на ключову обставину – конкуренцію! Адже буквально за пів кілометра від обраного місця вже працював магазин одного з найпопулярніших флористів у місті:

У конкурента була чудова локація з виходом на людну вулицю.

Вхід до магазину підсвічувала неонова вивіска.

Рекламував його цілий парк мікроавтобусів.

А точка на карті мала безліч позитивних відгуків.

Ми зрозуміли, що матимемо наслідки неправильного рішення щодо локації,

– визнає співзасновник Otown Flowers.

А наслідки були такі:

Через близькість до конкурента з багаторічним досвідом Otown Flowers не могли потрапити на перші позиції в пошуковій видачі та на онлайн-карті. Їх завжди обходив конкурент, якому пошукові алгоритми віддавали перевагу.

Otown Flowers відкрився на краю площі. Через це перехожі – потенційні клієнти просто його не зауважували. За словами одного зі співзасновників, площа – доволі людне місце, але навіть із парковок та тротуарів видимість магазину обмежена.

Партнери зуміли частково розв’язати проблему локації й таки зробили бізнес успішним. Але, якби вони провели належне дослідження до того, як обрати місце під магазин, то зусилля та ресурси, витрачені на корекцію ситуації, спрямували б на поліпшення послуг і просування бренду.

За результатами досліджень SBA, погана локація – одна з головних причин поразки в бізнесі. Роздрібні торговельні компанії мають бути готові заплатити за гарне місце розташування, адже саме воно визначає об’єм та якість бізнесу.

Невдалою може бути локація не лише магазину (офісу, заводу), а й білборда, на якому бізнес себе рекламує. Білборди – відносно доступний для малого та середнього бізнесу спосіб повідомити про себе споживача, але не варто викидати гроші на рекламу, яка не дійде до цільової аудиторії. Зокрема:

Рекламувати продукти для людей з низькими доходами не варто на білбордах уздовж трас, адже ними їздять автомобілісти, тобто контингент, якому не цікаві продукти економкласу.

Реклама манікюрного салону проти будівлі, де працюють здебільшого чоловіки, також від самого початку погана ідея.

То як не втратити можливості для бізнесу лише через невдало обране місце? Читайте далі.

Як обрати локацію

Крок 1. Клієнт

Отже, передусім, з'ясуйте, хто ваш клієнт. Не зрозумівши цього, відкривати магазин чи розміщувати рекламу – це наче купувати лотерейні квитки: шанси виграти – мізерні, а гроші – уже витрачено.

Щоб визначити цільову аудиторію можна самостійно проаналізувати базу наявних клієнтів або звернутися до експертів і побудувати портрет ідеального клієнта за допомогою Big Data та певних характеристик, які важливі для вашого товару чи послуги. Серед них можуть бути:

вік,

стать,

наявність дітей,

наявність та марка автомобіля,

наявність домашніх улюбленців,

типи девайсів.

Таку послугу можна замовити, зокрема, у мобільного оператора Київстар. Фахівці побудують аналітичну модель, використовуючи великі дані (Big Data) та технологію машинного навчання, яка із вірогідністю до 80% зможе визначити понад 30 характеристик вашої потенційної цільової аудиторії. В результаті ви отримаєте аналітичний звіт, який скаже, наприклад:

Ваші товари найбільше цікавлять чоловіків – їх 70%, а жінок всього 30%.

Вік вашого найкращого клієнта – від 26 до 40 років, таких 60%, а от у віці від 40 до 65 років – усього 20%.

У 55% покупців є авто. І так далі.

Тобто можна точніше зрозуміти, кому й як краще робити свою пропозицію. Втім, це лише перший крок.

Хочете вивчити вашу цільову аудиторію, оптимізувати маркетингову стратегію й продавати більше? За допомогою інструментів Big Data Київстар Бізнес побудує портрет вашого ідеального клієнта та допоможе дізнатися його характеристики та вподобання.

Крок 2. Розширення бази клієнтів

Коли вже відомо, які характеристики визначають вашого ідеального клієнта, можна йти далі – спробувати знайти схожих на нього. Це також можна зробити за допомогою Big Data. На підставі портрету клієнта розробляється Look-alike модель, яка за ключовими характеристиками знаходить тих, хто максимально відповідає умовам пошуку. І тут ви готові до наступного кроку.

Плануєте активно залучати нових клієнтів і зробити рекламу ще точнішою та ефективнішою? Київстар Бізнес знайде для вас потенційну аудиторію, для якої ваша пропозиція буде найцікавішою. Детальніше.

Крок 3. Теплова карта

За допомогою тих-таки Big Data-інструментів можна визначити, де шукати вашого ідеального клієнта та схожу на нього аудиторію – де вони з найбільшою ймовірністю сконцентровані. Звісно, така інформація неперсоніфікована, але навіть в узагальненому вигляді дає розуміння про те, де живуть, працюють чи відпочивають ваші потенційні клієнти або якими дорогами вони їздять. Цю інформацію в наочній формі допомагає отримати сервіс Heatmap від Київстар Бізнес.

Що таке Heatmap Це теплова карта обраного району, міста або всієї території України, яка візуалізує дані у вигляді графіка або таблиці за допомогою кольору. Там, де найбільша концентрація цільової аудиторії, кольори теплі; де найменша – холодні. Heatmap створюється за результатами аналізу Big Data, маркетингових досліджень і подальшого статистичного аналізу. Це теплова карта обраного району, міста або всієї території України, яка візуалізує дані у вигляді графіка або таблиці за допомогою кольору. Там, де найбільша концентрація цільової аудиторії, кольори теплі; де найменша – холодні. Heatmap створюється за результатами аналізу Big Data, маркетингових досліджень і подальшого статистичного аналізу.

Приклад Heatmap / Фото Київстар

Крок 4. Вибір локації

Тепер можна обирати точку для відкриття магазину, філіалу, розташування банкомату, реклами на білборді тощо – на підставі аналітичних звітів та даних карти, а не припущень чи зручності для власників. Ціна – чинник болісний, одначе другорядний. Адже який сенс орендувати дешевий об'єкт, якщо не буде клієнтів, які окуплять навіть таку оренду?

Що ще може Heatmap

Теплова карта:

Допомагає аналізувати, як змінюються скупчення цільової аудиторії впродовж дня.

Показує ефективність наявної торгової точки.

Дає змогу знайти найефективніше застосування для конкретної ділянки в місті або районі.

Надає для аналізу інформацію про геолокацію об'єктів конкурентів.

Знаючи точки скупчення трафіку у своєму місті, ви розумієте, де варто відкрити магазин або кав'ярню. А от якщо хочете плавно масштабувати бізнес на інше місто – у такому разі прийняти правильне рішення про відкриття буде складніше. Тут якраз і стане в пригоді такий інструмент, як heatmap,

– пояснює начальник відділу аналітичних продуктів Київстар Олег Волошко.

Де замовити

Звертайтесь до експертів. Компанія Київстар є не лише найбільшим оператором мобільного зв’язку України (майже з 26 мільйонами абонентів), а й надійним бізнес-партнером, який пропонує цілу екосистему сучасних сервісів для роботи з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів та комунікацій.

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Серед таких сервісів є ціла низка послуг на основі Big Data, які допомагають партнерам Київстар збільшити базу клієнтів та масштабувати бізнес.

Актуальні Big Data-рішення від Київстар



Для компаній, що завжди прагнуть більшого, Київстар Бізнес: Будує портрет ідеального клієнта . За його допомогою ви повідомляєте про свої товари (послуги) саме ту аудиторію, яку зацікавлять ваші пропозиції. Крім того, ви маєте змогу ефективно коригувати саму лінійку пропозицій з урахуванням інтересів свого ідеального клієнта.

. За його допомогою ви повідомляєте про свої товари (послуги) саме ту аудиторію, яку зацікавлять ваші пропозиції. Крім того, ви маєте змогу ефективно коригувати саму лінійку пропозицій з урахуванням інтересів свого ідеального клієнта. Організовує пошук look-alike аудиторії . Так ви нарощуєте клієнтську базу й масштабуєте бізнес, охоплюючи споживачів, які за ключовими параметрами схожі на вже наявних у вас клієнтів.

. Так ви нарощуєте клієнтську базу й масштабуєте бізнес, охоплюючи споживачів, які за ключовими параметрами схожі на вже наявних у вас клієнтів. Забезпечує таргетовані розсилки клієнтам, зацікавленим у товарах (послугах) компанії. Обрати, який саме контингент отримуватиме ваші повідомлення, можна за допомогою Big Data-фільтрів (стать, вік, геолокація, інтереси, подорожі за кордон, особистий транспорт тощо).

клієнтам, зацікавленим у товарах (послугах) компанії. Обрати, який саме контингент отримуватиме ваші повідомлення, можна за допомогою Big Data-фільтрів (стать, вік, геолокація, інтереси, подорожі за кордон, особистий транспорт тощо). Пропонує тригерні розсилки, завдяки яким навіть об'єкти з невдалою локацією стають помітними для споживача. Потенційний клієнт отримуватиме на телефон сповіщення про акції чи послуги саме в той момент, коли проходитиме неподалік від вашого магазину чи кав'ярні. Тож замість того щоб гадати на кавовій гущі, чи буде локація об'єкта успішною, чи помічатимуть клієнти вашу рекламу, а чи проходитимуть байдуже повз неї, користуйтеся готовими ефективними рішеннями від Київстар на основі сучасних технологій.

*Пропоновані сервіси та послуги на основі Big Data створені мобільним оператором. В роботі з даними компанія дотримується Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" і не передає та не продає персональні дані абонентів, зокрема й записи розмов, тексти SMS/MMS та історію браузера третім особам. Усі аналітичні моделі з використанням Big Data будуються на основі неперсоніфікованих та зашифрованих даних.