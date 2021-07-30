Трудові відносини, що виникають під час використання праці неповнолітніх, регулюються зокрема главою XIII Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), яка має назву"Праця молоді".
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З якого віку дозволено брати на роботу?
Кодекс законів про працю (КЗпП) дозволяє працювати з 16 років. Водночас існує декілька винятків.
З 15 років можна працювати, якщо на це дав згоду один із батьків або особа, яка їх замінює.
Крім того, допускається оформлення 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Але виключно у вільний від навчання час, наприклад на канікулах, з дозволу одного з батьків або особи, яка їх замінює.
За яких умов можуть працювати неповнолітні?
Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці.
Базові поняття щодо праці молоді / Фото Мін'юст
Максимальна тривалість робочого часу
Неповнолітні можуть працювати лише скорочений робочий час:
- 16–18 років – до 36 годин на тиждень
- 15–16 років – до 24 годин на тиждень
- учні 14–15 років (під час канікул) – до 24 годин на тиждень
Якщо у вас працюють учні протягом навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша:
- 16–18 років – до 18 годин на тиждень
- 15–16 років – до 12 годин на тиждень
- 14–15 років – до 12 годин на тиждень
Які види робіт заборонені для неповнолітніх
Підлітки не можуть працювати у небезпечних і шкідливих умовах, під землею, на теплових і атомних електростанціях, на нафто- і газовидобувних підприємствах та інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Їх не можна залучати до нічних (з 22:00 до 6:00), понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.
Працівники до 18 років також не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм. Крім того, вантажна робота обмежується за часом – не більше однієї третини робочого часу. Іншими словами, якщо працівник працює 6 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більш як 2 години.
Як оформити трудові відносини з підлітком?
Перш за все, трудовий договір із неповнолітнім працівником укладайте лише у письмовій формі (!).
Такий профогляд має стати щорічною традицією – допоки працівнику не виповниться 21 рік.
Крім того, ви не можете встановлювати випробувальний термін для неповнолітніх під час прийому на роботу.
Як нараховується заробітна плата?
Неповнолітні хоча й працюють менше, проте зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.
За відрядної форми оплати (за обсягом виконаної роботи) також враховуються розцінки для дорослих працівників – з доплатою за різницю між тривалістю роботи.
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Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.
Як правильно оформити неповнолітнього працівника / Фото Держпраці
Щорічна й додаткові відпустки
Працівники-підлітки мають щороку відпочивати не менше 31 календарного дня. Водночас можуть взяти відпустку в будь-який зручний для них час у повному обсязі без необхідності відпрацьовувати пів року безперервної роботи.
Гарантії для працевлаштування неповнолітніх
Знайти роботу без досвіду – той ще виклик, тому держава встановлює спеціальну квоту (5% працівників за попередній рік для організацій, що мають понад 20 працівників) для певних категорій працівників, включно з неповнолітніми:
- випускники загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються вперше
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
- особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу
Ця квота є обов’язковою для роботодавців. У разі невиконання доведеться сплатити штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.
Чи можна звільнити неповнолітнього?
При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця необхідно обов’язково отримати згоду районної (міської) служби у справах дітей.
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Якщо підприємство ліквідується чи скорочує штат або працівник не відповідає виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію та стан здоров’я, звільнити підлітка дозволяється лише у виняткових випадках з обов’язковим його працевлаштуванням.
Водночас законодавство дозволяє розірвати трудовий договір на вимогу батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а також держорганів – якщо така робота шкодить здоров’ю працівника або порушує його інтереси.