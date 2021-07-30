Трудові відносини, що виникають під час використання праці неповнолітніх, регулюються зокрема главою XIII Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), яка має назву"Праця молоді".

До теми Як врятувати бізнес: 4 реальні історії з хеппі-ендом

З якого віку дозволено брати на роботу?

Кодекс законів про працю (КЗпП) дозволяє працювати з 16 років. Водночас існує декілька винятків.

З 15 років можна працювати, якщо на це дав згоду один із батьків або особа, яка їх замінює.

Крім того, допускається оформлення 14-річних учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров’ю і не заважає навчанню. Але виключно у вільний від навчання час, наприклад на канікулах, з дозволу одного з батьків або особи, яка їх замінює.

За яких умов можуть працювати неповнолітні?

Неповнолітні особи (від 14 до 18 років) у трудових правовідносинах мають ті самі права, що й повнолітні. Водночас вони користуються низкою суттєвих пільг щодо охорони праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці.

Базові поняття щодо праці молоді / Фото Мін'юст

Максимальна тривалість робочого часу

Неповнолітні можуть працювати лише скорочений робочий час:

16–18 років – до 36 годин на тиждень

15–16 років – до 24 годин на тиждень

учні 14–15 років (під час канікул) – до 24 годин на тиждень

Якщо у вас працюють учні протягом навчального року, максимальна тривалість їхнього робочого часу удвічі менша:

16–18 років – до 18 годин на тиждень

15–16 років – до 12 годин на тиждень

14–15 років – до 12 годин на тиждень

Які види робіт заборонені для неповнолітніх

Підлітки не можуть працювати у небезпечних і шкідливих умовах, під землею, на теплових і атомних електростанціях, на нафто- і газовидобувних підприємствах та інших роботах із Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці. Їх не можна залучати до нічних (з 22:00 до 6:00), понаднормових робіт і робіт у вихідні дні.

Працівники до 18 років також не можуть переміщувати та підіймати речі вагою більше граничних норм. Крім того, вантажна робота обмежується за часом – не більше однієї третини робочого часу. Іншими словами, якщо працівник працює 6 годин на день, то вантажна робота не повинна тривати більш як 2 години.

Як оформити трудові відносини з підлітком?

Перш за все, трудовий договір із неповнолітнім працівником укладайте лише у письмовій формі (!).

Важливо: у потенційного неповнолітнього працівника не повинно бути медичних протипоказань. Тому він має пройти медичне обстеження і надати довідку.

Такий профогляд має стати щорічною традицією – допоки працівнику не виповниться 21 рік.

Крім того, ви не можете встановлювати випробувальний термін для неповнолітніх під час прийому на роботу.

Як нараховується заробітна плата?

Неповнолітні хоча й працюють менше, проте зарплату отримують як дорослі при повній тривалості робочого часу.

За відрядної форми оплати (за обсягом виконаної роботи) також враховуються розцінки для дорослих працівників – з доплатою за різницю між тривалістю роботи.

Це цікаво Чи можуть ФОПи торгувати криптовалютою: офіційна рекомендація податківців

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, відбувається пропорційно відпрацьованому часу або від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Як правильно оформити неповнолітнього працівника / Фото Держпраці

Щорічна й додаткові відпустки

Працівники-підлітки мають щороку відпочивати не менше 31 календарного дня. Водночас можуть взяти відпустку в будь-який зручний для них час у повному обсязі без необхідності відпрацьовувати пів року безперервної роботи.

Учні й студенти також можуть брати додаткові оплачувані відпустки для складання іспитів, так само як інші працівники.

Гарантії для працевлаштування неповнолітніх

Знайти роботу без досвіду – той ще виклик, тому держава встановлює спеціальну квоту (5% працівників за попередній рік для організацій, що мають понад 20 працівників) для певних категорій працівників, включно з неповнолітніми:

випускники загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, які працевлаштовуються вперше

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу

Ця квота є обов’язковою для роботодавців. У разі невиконання доведеться сплатити штраф за кожну необґрунтовану відмову в працевлаштуванні у двократному розмірі мінімальної заробітної плати.

Важливо! Перше робоче місце для працездатної молоді від 15 років має надаватися на термін не менше двох років.

Чи можна звільнити неповнолітнього?

При розірванні трудового договору з ініціативи роботодавця необхідно обов’язково отримати згоду районної (міської) служби у справах дітей.

Зверніть увагу ФОПи не можуть купити землю сільськогосподарського призначення, – Мін'юст

Якщо підприємство ліквідується чи скорочує штат або працівник не відповідає виконуваній роботі через недостатню кваліфікацію та стан здоров’я, звільнити підлітка дозволяється лише у виняткових випадках з обов’язковим його працевлаштуванням.

Водночас законодавство дозволяє розірвати трудовий договір на вимогу батьків, усиновителів і піклувальників неповнолітнього, а також держорганів – якщо така робота шкодить здоров’ю працівника або порушує його інтереси.