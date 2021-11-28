Неочікувана співпраця: відома мережа піцерій відкриє 60 ресторанів в Африці

Американська мережа піцерій Papa John's уклала франчайзингову угоду з Kitchen Express, щоб закріпити свою присутність в Африці. Очікується, що з наступного року в Кенії та Уганді відкриють 60 нових ресторанів.

Цікаво, що Kitchen Express є дочірньою компанією мережі африканських АЗС AAH Limited. Корпорація керує понад 140 автозаправними станціями в Африці.

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Що відомо про Papa John's Американська мережа піцерій є однією з найбільших у світі і володіє понад 5 500 ресторанів у 46 країнах. Серед партнерів компанії – мультифранчайзі з понад 20 закладами. У США головним конкурентом Papa John's є мережа Domino's Pizza.

Навіщо Papa John's африканський ринок

За останні кілька років мережа з'явилась на 13 нових ринках, зокрема в Іспанії, Португалії, Німеччині, Франції, Польщі, Камбоджі та США. Освоєння нового континенту – стратегічний хід компанії з метою поширення впізнаваності бренду.

Перші чотири заклади Papa John's хоче відкрити вже на початку наступного року у столиці Кенії, Найробі. Завдяки франчайзинговому партнерству з місцевою компанією, мережа планує просувати нові ресторани через рекламу на африканських АЗС.