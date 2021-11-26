Серед гасел протестувальників – підвищення заробітних плат працівникам, припинення відслідковування геолокації водіїв та відкриті перемовини з профсоюзами. Крім цього, окрема екологічна група Extinction Rebellion у Великій Британії вимагає екосвідомого підходу до ведення бізнесу.
Читайте також Як організувати промокампанію на раз-два-три: легко, швидко, влучно
Протести проти Amazon у Чорну п'ятницю
У межах протестного руху, організація Extinction Rebellion заблокувала виїзди з 13 складських будівель Amazon у Великій Британії. За словами екогрупи, подібні акції зараз відбуваються також у Німеччині та Нідерландах.
Блокування виїзду зі складу Amazon у Великій Британії / Фото PA
Коаліція Make Amazon Pay, заснована у США, також налічує серед своїх членів кілька представників екоорганізацій, зокрема Greenpeace.
Amazon бере надто багато, а повертає надто мало. Компанія повинна справедливо заплатити за шкоду, завдану нашій планеті,
– мовиться на сайті організації.
На локаціях протестувальників присутня поліція / Фото PA
Безліч співробітників Amazon й самі влаштували акції протесту поблизу своїх робочих місць, зокрема у Коулвіллі, Лестерширі, Ковентрі, Пітерборо та під штаб-квартирою компанії у Лондоні.
До слова, понад 50 організацій по всьому світу підписались під переліком загальних вимог, які Make Amazon Pay оприлюднили на власному ресурсі. Список, зокрема, містить такі вимоги:
- підвищення зарплат працівникам Amazon та надбавки за понаднормову роботу, працю в години пік та роботу в небезпечних умовах;
- припинення "стеження" за працівниками і конкретні цільові показники компанії;
- збільшення тривалості лікарняних відпусток та ефективніший моніторинг випадків захворювань на COVID-19 всередині компанії;
- прозора сплата податків без напівлегальних схем.
Протести у Великій Британії / Фото PA
Реакція Amazon
Компанія опублікувала відповідь на протести, які влаштували організації по всьому світу у Чорну п'ятницю.
Ці групи представляють найрізноманітніші інтереси, і, хоч ми й не ідеальні у жодній з галузей, Amazon об'єктивно робить все можливе, щоб задовольнити вимоги всіх протестувальників. Ми серйозно ставимось до власної діяльності та нашого впливу на навколишнє середовище,
– відреагували у компанії.
До слова, в Amazon нагадали, що інвестують суттєві кошти у покращення власного бізнесу, і взяли на себе зобов'язання стати вуглецево нейтральною компанією до 2040 року. Крім того, гігант електронної комерції наголосив, що продовжує пропонувати конкурентоспроможну заробітну плату і великі пільги для працівників, а також покращує умови безпеки на своїх підприємствах.