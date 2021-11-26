Серед гасел протестувальників – підвищення заробітних плат працівникам, припинення відслідковування геолокації водіїв та відкриті перемовини з профсоюзами. Крім цього, окрема екологічна група Extinction Rebellion у Великій Британії вимагає екосвідомого підходу до ведення бізнесу.

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Протести проти Amazon у Чорну п'ятницю

У межах протестного руху, організація Extinction Rebellion заблокувала виїзди з 13 складських будівель Amazon у Великій Британії. За словами екогрупи, подібні акції зараз відбуваються також у Німеччині та Нідерландах.

Блокування виїзду зі складу Amazon у Великій Британії / Фото PA

Коаліція Make Amazon Pay, заснована у США, також налічує серед своїх членів кілька представників екоорганізацій, зокрема Greenpeace.

Amazon бере надто багато, а повертає надто мало. Компанія повинна справедливо заплатити за шкоду, завдану нашій планеті,

– мовиться на сайті організації.

На локаціях протестувальників присутня поліція / Фото PA

Безліч співробітників Amazon й самі влаштували акції протесту поблизу своїх робочих місць, зокрема у Коулвіллі, Лестерширі, Ковентрі, Пітерборо та під штаб-квартирою компанії у Лондоні.

До слова, понад 50 організацій по всьому світу підписались під переліком загальних вимог, які Make Amazon Pay оприлюднили на власному ресурсі. Список, зокрема, містить такі вимоги:

підвищення зарплат працівникам Amazon та надбавки за понаднормову роботу, працю в години пік та роботу в небезпечних умовах;

припинення "стеження" за працівниками і конкретні цільові показники компанії;

збільшення тривалості лікарняних відпусток та ефективніший моніторинг випадків захворювань на COVID-19 всередині компанії;

прозора сплата податків без напівлегальних схем.

Протести у Великій Британії / Фото PA

Реакція Amazon

Компанія опублікувала відповідь на протести, які влаштували організації по всьому світу у Чорну п'ятницю.

Ці групи представляють найрізноманітніші інтереси, і, хоч ми й не ідеальні у жодній з галузей, Amazon об'єктивно робить все можливе, щоб задовольнити вимоги всіх протестувальників. Ми серйозно ставимось до власної діяльності та нашого впливу на навколишнє середовище,

– відреагували у компанії.

До слова, в Amazon нагадали, що інвестують суттєві кошти у покращення власного бізнесу, і взяли на себе зобов'язання стати вуглецево нейтральною компанією до 2040 року. Крім того, гігант електронної комерції наголосив, що продовжує пропонувати конкурентоспроможну заробітну плату і великі пільги для працівників, а також покращує умови безпеки на своїх підприємствах.