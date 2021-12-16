Річ у тім, що нещодавно Маска визнали "Людиною року" одразу два світові видання – Time і Financial Times. Багатій дав інтерв'ю обидвом ЗМІ, у яких поділився, зокрема, своїми думками щодо діяльності інших впливових підприємців.

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Ілон Маск дорікнув Джеффу Безосу

В інтерв'ю Financial Times двічі "людина року" Ілон Маск наполіг, що намагається спонукати Джеффа Безоса приділяти більше уваги компанії Blue Origin, щоб вона швидше розвивалась.

Як каже один мій друг, йому (Джеффу Безосу – ред. 24 канал) варто більше часу проводити у Blue Origin і менше – в джакузі,

– заявив Маск.

Мільярдер додав, що у нього з Безосом дуже різне ставлення до дрібниць. "Він, здається, не хоче витрачати розумову енергію на вивчення деталей інженерної справи", – додав Маск.

До слова, Джефф Безос звання "людини року" Маска поки жодним чином не прокоментував. Нагадаємо, що компанії мільярдерів SpaceX та Blue Origin активно конкурують у космічній галузі.

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