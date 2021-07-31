Стрибки з парашутом, піца та iPhone: як бізнес бореться з дефіцитом працівників

Новенькі смартфони, безкоштовні підписки на різноманітні сервіси, сертифікати та піца, – працедавці використовують безліч методів, щоб привабити нових співробітників. Через пандемію виникла серйозна проблема дефіциту фахівців на бізнес-ринку.

Експерти наполягають, що задоволення від роботи та різноманітні нефінансові бонуси є набагато ціннішими для працівників, ніж грошові винагороди. Окрім цього, такі подарунки є більш доступними для малого та середнього бізнесу, ніж постійне підвищення зарплати.

Читайте також Як врятувати бізнес: 4 реальні історії з хеппі-ендом

Переваги нефінансових заохочень

Хоча вища зарплата й справді є основним фактором привабливості підприємства для фахівців на ринку, дозволити собі це може далеко не кожен бізнес.

Творчий підхід до пошуку персоналу є не менш дієвим, розповідає Ревін Джестутхасан, експерт з пільгових пропозицій у Mercer Consulting. Так, безліч компаній пропонують своїм співробітникам безкоштовні стрибки з парашутом, кулінарні курси, нові смартфони тощо.

Такі нефінансові заохочення може собі дозволити навіть малий бізнес,

– запевняє експерт.

Забезпечити співробітників враженнями, зокрема подарунковими сертифікатами на масаж чи поїздкою у цікаві місця на вихідних, є дешевшою опцією для бізнесу, ніж підвищення зарплати.

Окрім цього, дати співробітнику додатковий вільний час, наприклад, можливість відпочити у другій половині дня у п'ятницю, – також ефективний спосіб втримати фахівця на своєму підприємстві.

До слова, така практика дуже розповсюджена як серед невеликих підприємств, так і серед мережевих гігантів. Наприклад, McDonalds у США пропонує своїм стажерам новий Iphone, якщо ті пропрацювали на компанію щонайменше пів року.