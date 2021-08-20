Недосяжна Apple: виробник iPhone залишається найдорожчою компанією світу

Американський виробник електроніки Apple зростає попри всі негативні наслідки пандемії COVID-19 та глобальної нестачі чипів у світі. Плани випуску нових моделей iPhone свідчать про те, що компанія прагне вчергове отримати рекордні показники продажів та прибутку.

Американський техногігант і надалі залишається найдорожчою компанією у світі. Після того як минулого року компанія Apple перетнула позначку вартості у 2 мільярди доларів, вона збільшила цей показник ще майже на 500 мільярдів доларів.

Зверніть увагу Ілон Маск розкритикував Apple: у чому керівник Tesla звинуватив конкурентів

Цього вівторка, 17 серпня 2021 року, компанія Apple зареєструвала історичний максимум вартості своїх акцій – вони котирувалися на рівні 151,68 долара.

Капіталізація заснованої Стівом Джобсом компанії, якою зараз керує Тім Кук, після виходу на біржу у 2011 році, за даними Forbes, зросла з 350 мільярдів доларів до 2,48 трильйона доларів, станом на середу 18 серпня 2021 року.

Стійке лідерство Apple у клубі трильйонерів

Таким чином, Apple продовжує лідирувати із солідним гандикапом майже у 300 мільярдів доларів від найближчого переслідувача у групі найдорожчих компаній світу. За нею у списку трильйонерів розташувались:

Microsoft – 2,2 трильйона доларів,

Saudi Aramco – 1,9 трильйона доларів,

Alphabet – 1,83 трильйона доларів,

Amazon – 1,64 трильйона доларів,

Facebook – 1,01 трильйона доларів.

Потенційні 3 трильйони для Apple

Деякі фінансові аналітики, зокрема експерти приватної інвестиційної компанії з Лос-Анджелеса Wedbush Securities, вже прогнозують, що Apple зможе досягти оцінки в 3 трильйони доларів протягом наступних шести місяців. У якості аргументів наводиться прискорення темпів запуску продажів нових моделей iPhone з технологією 5G.

iPhone 13 / Скриншот Youtube

Що робить Apple найдорожчою компанією світу

Зростання продажів телефонів Apple за минулий рік склало понад 50%, чому сприяв значний попит на нові та дорожчі iPhone із підтримкою технології 5G. У другому кварталі прибуток компанії зріс на 48% в порівнянні з минулим роком і склав 16,6 мільярда доларів при загальних доходах 77 мільярдів доларів. Справжнім "двигуном продажів" 2021 року виявився останній модельний ряд iPhone.

Технологічні гіганти стали найбільшими бенефіціарами відновлення економіки США у цьому році. У другому кварталі 2021 року чистий прибуток Apple, Google та Microsoft щотижня складав близько 5 мільярдів доларів.

Зверніть увагу Без посередників: в український офіс Apple почали завозити техніку