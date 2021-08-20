Недосяжна Apple: виробник iPhone залишається найдорожчою компанією світу
Джерело:Entrepreneur
Американський виробник електроніки Apple зростає попри всі негативні наслідки пандемії COVID-19 та глобальної нестачі чипів у світі. Плани випуску нових моделей iPhone свідчать про те, що компанія прагне вчергове отримати рекордні показники продажів та прибутку.
Американський техногігант і надалі залишається найдорожчою компанією у світі. Після того як минулого року компанія Apple перетнула позначку вартості у 2 мільярди доларів, вона збільшила цей показник ще майже на 500 мільярдів доларів.
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Цього вівторка, 17 серпня 2021 року, компанія Apple зареєструвала історичний максимум вартості своїх акцій – вони котирувалися на рівні 151,68 долара.
Капіталізація заснованої Стівом Джобсом компанії, якою зараз керує Тім Кук, після виходу на біржу у 2011 році, за даними Forbes, зросла з 350 мільярдів доларів до 2,48 трильйона доларів, станом на середу 18 серпня 2021 року.
Стійке лідерство Apple у клубі трильйонерів
Таким чином, Apple продовжує лідирувати із солідним гандикапом майже у 300 мільярдів доларів від найближчого переслідувача у групі найдорожчих компаній світу. За нею у списку трильйонерів розташувались:
- Microsoft – 2,2 трильйона доларів,
- Saudi Aramco – 1,9 трильйона доларів,
- Alphabet – 1,83 трильйона доларів,
- Amazon – 1,64 трильйона доларів,
- Facebook – 1,01 трильйона доларів.
Потенційні 3 трильйони для Apple
Деякі фінансові аналітики, зокрема експерти приватної інвестиційної компанії з Лос-Анджелеса Wedbush Securities, вже прогнозують, що Apple зможе досягти оцінки в 3 трильйони доларів протягом наступних шести місяців. У якості аргументів наводиться прискорення темпів запуску продажів нових моделей iPhone з технологією 5G.
Що робить Apple найдорожчою компанією світу
- Зростання продажів телефонів Apple за минулий рік склало понад 50%, чому сприяв значний попит на нові та дорожчі iPhone із підтримкою технології 5G. У другому кварталі прибуток компанії зріс на 48% в порівнянні з минулим роком і склав 16,6 мільярда доларів при загальних доходах 77 мільярдів доларів. Справжнім "двигуном продажів" 2021 року виявився останній модельний ряд iPhone.
- Технологічні гіганти стали найбільшими бенефіціарами відновлення економіки США у цьому році. У другому кварталі 2021 року чистий прибуток Apple, Google та Microsoft щотижня складав близько 5 мільярдів доларів.
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- Очікуваний запуск продажів нового iPhone 13 у вересні 2021 року та заплановане зростання обсягів виробництва. В порівнянні із минулим роком, плани виробництва iPhone в цьому році зросли на 15 мільйонів одиниць з 75 до 90 мільйонів.
- Вміла логістична політика, яка дозволила компанії мінімізувати вплив глобальної нестачі чипів в технологічній галузі.