Компанія Amazon почне виплачувати компенсації клієнтам, які постраждали від небезпечних товарів, що були продані незалежними продавцями через її платформу. Американський ритейлер стикається із серйозним тиском регуляторів ринку щодо безпеки товарів на його площадці для продажів.

Зверніть увагу Компанії почали звільняти невакцинованих співробітників

Сторонні продавці створюють Amazon проблеми

Більше як половину товарів, що продаються на Amazon, на сьогодні це товари сторонніх продавців, а не безпосередньо компанії. Хоча це й призвело до значного розширення асортименту, проте водночас збільшило ризики для компанії. Адже ці товари не перевіряються Amazon перед їх продажем.

Багато з цих продавців використовують логістичну мережу Amazon для зберігання, пакування та доставки товарів до дверей клієнтів.

Amazon доставляє товари сторонніх продавців / Фото Amazon

У чому звинувачують Amazon

Минулого місяця на компанію Amazon подала позов до суду Комісія з безпеки споживчих товарів США, у якому намагається змусити компанію відкликати сотні тисяч товарів.

Американський регулятор ринку заявляє, що Amazon має "взяти на себе відповідальність" за товари, які представляють ризик "серйозної травми або смерті".

До теми 10 доларів за відбиток долоні: плюси та мінуси заманливої пропозиції Amazon

Компанія Amazon заявила, що вже зняла з продажу більшість товарів, про які йде мова у позові американського регулятора ринку. А також виплатить збитки за небезпечні товари, продані незалежними торговцями на її онлайн-платформі.

Які товари вважають небезпечними

Йдеться насамперед про фени без достатнього захисту від ураження електричним струмом, несправні детектори чадного газу і дитячі халати, які не відповідають стандартам займистості.

Також ЗМІ нагадують про низку судових рішень на користь споживачів, які постраждали від придбаних на Amazon неякісних та небезпечних товарів. Зокрема, жінка осліпла на одне око через несправність собачого повідця, а інша отримала опіки третього ступеня через браковану батарею ноутбука.

Страхові виплати можуть бути більшими, ніж 1 000 доларів США

Amazon може прийняти рішення про виплату більших сум, якщо продавець не реагує на претензії або відхиляє претензію, яку ми вважаємо обґрунтованою,

– заявили у компанії.

Водночас представники американського ритейлера твердять, що претензії клієнтів будуть аналізуватися "передовими системами виявлення шахрайства та зловживань, із залученням зовнішніх незалежних експертів по страховому шахрайству", а необґрунтовані претензії будуть відхилятися.

До речі Найбільший штраф для бізнесу в історії ЄС: за що покарали Amazon

Компанія Amazon заявила, що зміни в торговій політиці компанії в першу чергу стосуються ринку США, проте незабаром будуть поширені й на інші країни.

Раніше в цьому році в Amazon визнали, що не можуть гарантувати безпеку товарів, які продаються через їх торгову площадку. Представники компанії у суді штату Техас заявили, що проводити перевірку усіх товарів, які оброблюються через логістичні потужності компанії "нереально".