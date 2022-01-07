Попри пандемію COVID-19 та глобальний дефіцит мікрочипів, уже два роки поспіль люксовий автовиробник покращує свої показники. Хоча Bentley не оприлюднює даних по кожній моделі, у компанії зазначили, що бестселером залишається позашляховик Bentayga (стартова ціна з базовою конфігурацією – 180 тисяч доларів). На нього припадає 40% від загального обсягу продажів.

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Рекордні продажі Bentley

Попит на Continental GT також виріс, і склав 33% продажів бренда. Клієнти купували моделі Coupe (60%) та Convertible (40%). На Flying Spur припало 27% продажів.

2021 рік був ще одним роком непередбачуваності, хоча я радий можливості підтвердити, що ми подолали значні перепони і досягли прориву у наших показниках продажів,

– прокоментував головний виконавчий директор Bentley Motors Адріан Голлмарк.

У 2021 році Америка стала найбільшим ринком для люксового бренду. Там компанія продала 4 212 автівок, що на 39% більше, ніж минулого року. Другим у списку виявився Китай з показником продажів у 4 033 авто, що на 40% більше, ніж у 2021 році.

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Тим часом в Європі придбали 2 520 одиниць транспортних засобів, коли 1 651 продаж був зареєстрований в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 1 328 авто придбали клієнти Benley у Великій Британії, а 915 – на Близькому Сході.

Додамо, що за затвердженим бізнес-планом компанії, Bentley планує перейти на виробництво винятково електричних авто до 2030 року.

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