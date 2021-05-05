Кому дістанеться компанія

У понеділок, 3 травня, Уоррен Баффет заявив, що віцеголова Грег Абель очолить компанію Berkshire Bathaway, якщо з Баффетом щось трапиться.

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Директори сходяться на думці, що якщо щось зі мною трапиться сьогодні, Грег обійме посаду завтра,

– розповів Баффет CNBC.

Кому дістануться гроші

Наразі статки Уоррена Баффета Forbes оцінює в 105,9 мільярда доларів. Таким чином мільярдер є шостою найбагатшою людиною світу. Майже всі ці гроші, а саме 99%, Баффет планує віддати на благодійність за свого життя чи після смерті.

Що відомо про благодійність Баффета



Уоррен Баффет та Білл Гейтс є давніми друзями / Фото Getty Images

Баффет заснував благодійну організацію The Giving Pledge разом з Біллом та Меліндою Гейтс у 2010 році. Тоді ж він і зробив свою обіцянку.

Якби ми використовували понад 1% моїх доходів з акцій, ми б не стали жити краще чи щасливіше. Натомість ці 99% може мати величезний вплив на здоров'я та добробут інших людей,

– написав Баффет.

Чи допомагає Баффет своїм дітям

Дружина Баффета померла, у нього залишилося троє дітей: Сьюзен, якій зараз 67 років, Говард (66 років) та Пітер (62 роки).

Уоррен Баффет стверджує, що ця обіцянка жодним чином не впливає на добробут його чи його дітей. За словами мільярдера, він достатньо допоміг і продовжує допомагати своїм дітям.

Я все вірю у філософію, що дуже багата людина повинна залишати своїм дітям достатньо, щоб вони могли щось робити, але недостатньо, щоб вони могли не робити нічого,

– повчає успішний інвестор.

Щоправда, за даними The Washington Post, троє дітей Баффета таки мають значні суми на рахунках – ще у 2014 році лиш один фонд нараховував 2 мільярди доларів.