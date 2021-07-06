Станом на сьогодні 20 компаній, які надають ІТ-сервіс для малого та середнього бізнесу, зафіксували стороннє втручання у свої системи безпеки з-за кордону. Через це понад 1 000 підприємств по всьому світу зазнали певних втрат, і, згідно з даними компанії Hunters Labs Inc, їх кількість продовжує зростати.

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Реакція США

Джозеф Байден доручив представникам спецслужб США провести власне дослідження ситуації. Наразі президент Сполучених Штатів заявляє, що вони не впевнені, чи кібератаки походять з Росії.

Я наказав спецслужбам провести розвідувальну роботу та ввести мене у курс справ, що ж справді трапилось. Поки що остаточного звіту я не отримав,

– повідомив Байден.

Президент США нагадав, що вони відповідатимуть на кібератаки зі свого боку, якщо зафіксують причетність Росії. Також він додав, що не дзвонив російському президенту щодо останніх інцидентів.

Хто постраждав від кібератак

Атаки, спрямовані на компанії з надання сервісу, є дуже зухвалим підвидом кіберзлочинності. Зламавши їх системи безпеки, зловмисники отримують також доступ до даних інших підприємств, які ці компанії обслуговують.

У Швеції, зокрема, продуктова мережа Coop, яка налічує понад 800 магазинів, не змогла відкрити свої відділення у суботу, 3 липня. Кібератака призвела до несправності їх касових апаратів.

Шведська мережа магазинів Coop не змогла відкрити свої магазини через кібератаку / Фото Coop Sverige AB

Наразі жертвами останніх кібератак стали підприємства у 17 країнах, зокрема у Великій Британії, Канаді, Іспанії, Аргентині та Мексиці.

Додамо, що кібератаки з метою викупу прирівнюються до міжнародного тероризму, і становлять загрозу національній безпеці країн, на які вони спрямовані.