Не витримав напруги: голова відділу комунікацій Meta пішов з посади

Голова відділу комунікацій Meta Джон Пінетт повідомив, що йде з посади. Він курував зовнішніми комунікаціями компанії з 2019 року.

Пінетт був відомий тим, що наполегливо намагався налагодити хороші стосунки з журналістами. Втім, після публікації скандальних The Facebook Files, він, схоже, не витримав посилення напруги.

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Пінетт йде з Meta

До приходу в Meta (яка на той час називалась Facebook) Джон Пінетт займався справами бізнесу і благодійності співзасновника Microsoft Пола Аллена. Він також керував комунікаціями для Google на ринку Азії та був консультантом Білла Гейтса.

Сьогодні мій останній день у Meta. Я знаю, що команда буде продовжувати процвітати, оскільки ви (співробітники відділу комунікацій – ред. 24 канал) виконуєте одну з найважливіших і найважчих функцій у компанії,

– заявив Пінетт у листі до співробітників.

До слова, у відділі комунікацій Meta працюють сотні співробітників, що відповідають ледь не за всю нетехнічну роботу компанії: від просування продуктів до відповідей на запити журналістів.

Додамо, що напередодні звільнення Пінетта, як повідомляє The Wall Street Journal, Марк Цукерберг наказав всім співробітникам "більш рішуче реагувати на негативний PR компанії".

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