Не витримали карантину: скільки українських ресторанів закрилися у 2020 році

Ресторанний бізнес, який першим потрапляв під карантинні заборони, постраждав чи не найбільше серед усіх сфер бізнесу. У 2020 році кількість ресторанів в Україні зменшилася на 4 тисячі.

Як змінився ресторанний ринок за рік

На початку 2021 року працювало 14,7 тисячі ресторанів , кафе та барів.

, кафе та барів. А на початку 2020 року – до пандемії коронавірусу – працювало 18,6 тисячі закладів.

Об'єм ресторанного ринку скоротився за 2020 рік майже на 30% і склав за 2020 рік 14,1 мільярда гривень.

і склав за 2020 рік 14,1 мільярда гривень. Тобто у 2020 році ресторанний ринок втратив майже 6 мільярдів гривень.

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Причина падіння

Причиною такого занепаду стали наслідки пандемії коронавірусу. Зокрема:

Кілька локдаунів. Спочатку ввели локдаун навесні 2020 року, потім наприкінці року спробували "карантин вихідного дня". Потім – у січні 2021 року черговий локдаун. Наразі у кількох областях України – червона зона, фактично той же карантин. Під локдауну ресторани і кафе могли працювати лише на доставку та самовивіз.

Карантинні обмеження ресторанного бізнесу. Карантин діє в Україні без перерв з 12 березня 2020 року. Під час звичайного карантину ресторани працювали, але з певними обмеженнями – менше годин та з меншою кількістю відвідувачів.

Відсутність іноземних туристів. Туристичний потік до України практично зупинився через закриті кордони, обмежений в'їзд та страх туристів захворіти. Особливо в туристичних містах України, таких як Львів чи Київ, це була вагома частка клієнтів.

Виплати ФОПам

Працівникам та ФОПам, які фінансово постраждали через впровадження жорсткого карантину, виплатять по 8 тисяч гривень. Отримати таку допомогу можна буде до 31 грудня.