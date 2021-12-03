Не витримала тиску влади: компанія DiDi йде з біржі США

Сервіс таксі DiDi йде з нью-йоркської Nasdaq. Акції компанії планують розмістити на біржі Гонконгу.

У DiDi причини такого рішення не коментують. Втім, наприкінці листопада Управління з питань кіберпростору Китаю "попросило" компанію негайно провести процедуру делістингу з біржі США через буцімто "небезпеку витоку конфіденційних даних".

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DiDi йде з біржі США

У липні 2021 року DiDi провела IPO на нью-йоркській фондовій біржі, у ході якого залучила 4,4 мільярда доларів інвестицій. Це стало найбільшим першим публічним продажем акцій китайської компанії на американському фондовому ринку з часів Alibaba.

Станом на 3 грудня ринкова капіталізація компанії складає 37,6 мільярда доларів. Ціна акцій впала на 44% з моменту першого публічного продажу, з 14,14 до 7,8 долара за штуку.

Про рішення провести процедуру делістингу з нью-йоркської біржі DiDi оголосила на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo.

Після детального дослідження компанія розпочинає негайний делістинг з фондової біржі Нью-Йорка і готується до лістингу у Гонконгу,

– заявила DiDi.

У компанії зазначили, що забезпечать конвертацію всіх своїх акцій, котрі котуються у Нью-Йорку, у "вільно обігові акції" у Гонконгу.

Нагадаємо, що сервіс таксі DiDi нещодавно отримав свідоцтво про реєстрацію торгової марки в Україні.