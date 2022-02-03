Не виправдала очікувань: акції Meta стрімко впали в ціні після оприлюднення річних показників

Акції Meta на постмаркеті впали більш ніж на 20% після того, як компанія оприлюднила невтішні результати четвертого кварталу 2021 року. Показники не виправдали очікувань аналітиків.

За звітом за 4 квартал, чистий прибуток Meta впав на 8% – до 10,28 мільярда доларів. За даними Refinitiv, прибуток на акцію впав на 5% і склав 3,67 долара проти прогнозованих 3,84 долара. Виторг компанії при цьому перевершив прогнози, склавши 33,67 мільярда доларів проти очікуваних 33,4 мільярда.

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Причини невдачі

У Meta заявили, що невтішні результати спричинила низка факторів, зокрема:

зміни в умовах конфіденційності в IOS від Apple;

макроекономічні проблеми;

інфляція;

проблеми з ланцюжком поставок, що негативно вплинули на бюджети рекламодавців.

Крім того, за даними StreetAccount, Meta не повністю справдила прогнози стосовно кількості користувачів її платформ:

щоденні активні користувачі – 1,93 мільярда проти 1,95 мільярда, очікуваних аналітиками;

щомісячні активні користувачі – 2,91 мільярда проти прогнозованих 2,95 мільярда;

середній дохід на користувача – 11,57 долара проти 11,38 долара, очікуваних аналітиками.

Додамо, що окрім невтішних результатів за останній квартал минулого року, Meta знизила власні прогнози на перший квартал 2022 року. Так, виторг за січень – березень складе від 27 до 29 мільярдів доларів, коли аналітики очікували, що сума буде більшою, ніж 30 мільярдів доларів.

До слова, за результатами 4 кварталу, Meta пасе задніх у порівнянні з іншими провідними техгігантами. Зокрема, показники доходу і виторгу компаній Microsoft, Alphabet і Apple за цей період значно перевищили прогнози аналітиків.