Не виконували своїх функцій: TikTok звільнила близько 100 співробітників одним відеодзвінком

Материнська компанія TikTok ByteDance звільнила від 70 до 100 співробітників одним відеодзвінком. Скорочення стосувалось HR-відділу, що займався розвитком талантів.

Про це на умовах анонімності виданню CNBC повідомили два звільнених працівника. Разом з тим усім, кого торкнулось скорочення, компанія пропонувала претендувати на інші посади протягом трьох тижнів.

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Масове скорочення у TikTok

У службовій записці, яку надіслали скороченим працівникам перед відеодзвінком, йшлося, що робота команди має "обмежену практичну цінність" і являє собою "відхилення" від потреб компанії.

На офіційний запит журналістів у ByteDance відповіли, що відділ не виконував своїх функцій та перестав відповідати стратегії розвитку компанії. Разом з тим точної кількості звільнених працівників не назвали.

Усі скорочені працівники могли подати заявку на інші вакансії всередині компанії. Більшість з них знайшли нове покликання і успішно інтегрувались у нові команди,

– наголосили у ByteDance.

Нагадаємо, що у грудні минулого року компанія Better.com також звільнила близько 900 співробітників одним дзвінком в Zoom. Такий вчинок керівництва викликав хвилю обурення у мережі.

Історія компанії ByteDance і соцмережі TikTok: дивіться відео