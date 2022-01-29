Не тільки Європа і США: українська IT-компанія переходить на 4-денний робочий тиждень

Українська IT-компанія mcpk. спробує перейти на 4-денний робочий тиждень. Наразі 13 спеціалістів уже працюють саме у такому режимі, а невдовзі практика пошириться й на інші проєкти.

Компанія зважилась на такий крок, щоб посилити свою конкурентоспроможність на перегрітому ринку. В mpck. вважають, що у сучасному світі пропонувати хорошу зарплату, офіс у центрі міста, можливість працювати віддалено і стандартний набір "плюшок" – недостатньо, щоб боротись за фахівців.

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Навіщо компанія переходить на 4-денний робочий тиждень

Введення скороченого робочого тижня має сприяти залученню більшої кількості спеціалістів. При цьому у компанії очікують, що перехід на 4-денний робочий тиждень допоможе фахівцям не вигорати на роботі і мати кращу продуктивність праці протягом робочих буднів.

Нововведення вже показало, що допомагає з утриманням членів команди та у покращенні ефективності рекрутингу.

Один із наших клієнтів сам виступив з ініціативою переведення його команди на 4Д (4-денний робочий тиждень – ред. 24 канал). Так що у нас була можливість відчути наживо всі переваги 4Д – команді це подобається, клієнт задоволений результатами праці, а найм нових членів проходить якісніше,

– підкреслили у mcpk.

Як це вплинуло на ефективність роботи

. mcpk. – українська IT-компанія з офісом у Києві. Співпрацює переважно з клієнтами з німецькомовних країн. Штат компанії наразі налічує 81 фахівця.

Як запевняють у компанії, робочі процеси 4-денний тиждень не надто змінив, однак існує умова, що всі розробники з однієї команди не можуть брати додатковий вихідний в один і той же день – доводиться чергуватись.

Загалом на роботу працівників новий формат при цьому вплинув позитивно. Вони, за оцінками компанії, стали більш мотивовані, сконцентровані та організовані, оскільки мають більше вихідних і можуть відпочити, зайнятися саморозвитком чи домашніми справами.

Додамо, що за даними компанії, наразі робота над проєктами виконується без затримок, розробники вчасно закривають усі завдання і встигають завершити необхідний обсяг при 4-денному робочому тижні.

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