Попри те, що Apple самостійно не займається розробкою ігор, вона отримує близько 5% свого загального доходу саме з цієї галузі. Однак невдовзі компанія може втратити монополію на ринку через низку причин.

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Як і скільки Apple заробляє на чужих відеоіграх

Згідно з даними Sensor Tower, у 2020 році користувачі зі всього світу витратили близько 45 мільярдів доларів на ігри з App Store. Найприбутковішими ринками стали Китай – 31% та США – 26% загального виторгу.

Прибуток Apple від відеоігор у 2020 році склав 13,5 мільярдів доларів, або ж 5% від загального обігу компанії у розмірі 275 мільярдів доларів.

Скільки грошей отримала Apple від AppStore | Інфографіка Sensor Tower

Цікаво, що близько 88% загального прибутку від галузі забезпечують всього 6% користувачів App Store. У середньому вони витрачають понад 750 доларів щороку на відеоігри, завантажені з онлайн-магазину.

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Apple може невдовзі втратити монополію

Згідно з прогнозами консалтингової компанії Activate Inc., ринок відеоігор до 2024 року становитиме 198 мільярдів доларів. Це вдвічі вищий показник, ніж у 2016 році. Найбільша частка доходів галузі – 103 мільярди доларів, на думку експертів, надійде від мобільних ігор.

Однак Apple може не отримати великих прибутків від реалізації подібних прогнозів, адже зараз перед монополією компанії на ринку відеоігор постали одразу дві загрози – намагання американських та європейських регуляторів знизити комісії Apple за платежі всередині ігор та новий закон у Китаї, який обмежує час, протягом якого діти можуть грати в онлайн-ігри.

Для Apple такий закон вкрай невигідний, адже 3 з 5 найпопулярніших ігор в App Store мають найбільше користувачів у Китаї. Зокрема, Honor of Kings від Tencent, згідно з оцінкою Sensor Tower, принесла Apple у 2020 році близько 2,5 мільярдів доларів.