Не сплачувала податки: блогерку оштрафували на 210 мільйонів доларів

Одну з найпопулярніших блогерок Китаю Хуан Вей оштрафували на 210 мільйонів доларів. Влада Гуанчжоу звинувачує дівчину в ухиленні від сплати податків протягом 2019 – 2020 років.

На блогерку, відому як Вія, підписані майже 90 мільйонів людей. На китайських платформах Taobao Live і Weibo дівчина вже декілька років робить живі трансляції, де рекламує різноманітні товари – від вермішелі швидкого приготування до одягу відомих брендів.

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Штрафні санкції

Державна податкова адміністрація Китаю хоче стягнути з блогерки штраф у розмірі 1 мільярд 341 мільйон юанів (близько 210 мільйонів доларів). Зазначається, що Хуан Вей приховувала свої доходи протягом 2 років і недоплатила податковій 703 мільйони юанів (рівноцінно 110 мільйонам доларів) з прибутку, отриманого за блогерську діяльність.

Я визнаю себе винною і повністю приймаю покарання,

– написала блогерка на своїй сторінці у Weibo.

До слова, згодом всі аккаунти Хуан Вей на платформах Taobao, Weibo і Douyin заблокували. Компанії, які раніше співпрацювали з Вією, почали масово видаляти згадки про неї на своїх маркетингових майданчиках.

Додамо, що раніше журнал Time включив китайську блогерку до списку "100 впливових людей".