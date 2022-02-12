Зокрема, про намір стати резидентами Дія City у перший день запуску заявили британський фінтех стартап Revolut, одна з найбільших IT-компаній України SoftServe і американський постачальник цифрових технологій UST. Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що заявку також подав український розробник охоронних систем Ajax Systems.

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Які компанії подали заявки на резидентство

З-поміж 52 компаній, які вже подали заявки на резидентство Дія City, Мінцифри оприлюднило назви декількох великих гравців IT-ринку. Бізнес 24 розповідає про претендентів на спецрежим оподаткування детальніше.

Reface

Reface – українська IT-компанія, що розробляє додаток для заміни обличчя у відео і GIF-файлах. Розробка базується на основі технології GAN (Generative adversarial network). Засновники стартапу – Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Денис Дмитренко, Кирило Сигида, Дмитро Швець та Іван Алцибєєв.

Запущений у січні 2020 року, український застосунок посів перше місце у топі американського AppStore, випередивши за кількістю завантажень TikTok, Netflix та Amazon.

Як працює додаток Reface: дивіться відео

Revolut

Revolut – британська фінтех компанія, заснована 2015 року Владом Яценком і Миколою Сторонським. Штаб-квартира розташована у Лондоні. Компанія пропонує послуги необанку, зокрема відкриття рахунків, випуск дебетових карток, біржеву торгівлю, обмін криптовалютами тощо. У липні 2021 року Revolut досягла ринкової капіталізації у 33 мільярди доларів.

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Roosh

Київська технологічна компанія, що займається інвестиціями у проєкти штучного інтелекту і машинного навчання з усього світу. Має власний венчурний фонд під назвою Roosh Ventures. Опікується такими проєктами, як Pawa, Zibra AI, AI House і Reface. Засновник компанії – Сергій Токарєв.

UST

UST – американський постачальник цифрових технологій зі штаб-квартирою в Алісо-В'єхо, Каліфорнія (США). Компанія заснована ще у 1999 році Дж. А. Меноном і Стівеном Россом. Налічує близько 25 тисяч працівників по всьому світу. Надає послуги цифрової трансформації, кібербезпеки, аналітики даних тощо.

NIX Solutions

Група компаній родом з Харкова, що займається розробкою програмного забезпечення, IT-консалтингом, менеджментом і підтримкою. Заснована 1994 року, вважається піонером українського ринку IT. Нині налічує понад 2 тисячі співробітників по всьому світу. Засновник – Віктор Шальнєв.

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EPAM Ukraine

EPAM Ukraine – українське представництво EPAM Systems, виробника програмного забезпечення і фахівця з консалтингу зі штаб-квартирою у Ньютауні, Пенсильванія (США). Офіси компанії розташовані у 25 країнах світу. Перший офіс в Україні запущений у 2005 році, а нині компанія представлена в 11 містах нашої держави. Засновники – Аркадій Добкін і Леонід Лознер.

Sigma Software Group

Шведсько-українська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення та IT-консалтингом. Має регіональні офіси у семи країнах на трьох континентах: у Польщі, США, Австрії, Великій Британії, Австралії, Канаді і Україні. Заснована 2002 року Валерієм Красовським, Володимиром Беком, Дмитром Вартаняном і Володимиром Чирвою.

MacPaw

Компанія з розробки програмного забезпечення з головним офісом у Києві. Заснована 2008 року Олександром Косованом. Створила такі популярні продукти, як CleanMyMac X, Setapp, Gemini 2, The Unarchiver та інші.

Ajax Systems

Міжнародна технологічна компанія, що займається розробкою бездротових і дротових систем безпеки. Має власне виробництво повного циклу, головний офіс і виробничі потужності розташовані у Києві. Заснована 2011 року Олександром Конотопським.

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SoftServe

Українська IT-компанія, що створює програмне забезпечення і надає консультаційні послуги. Головні офіси розташовані у Львові та Остіні, Техас (США). Є однією з найбільших аутсорсингових IT-компаній України і налічує понад 12 тисяч працівників. Заснована 1993 року Тарасом Кицмеєм, Ярославом Любінцем, Ігорем Мендзибровським та Юрієм Василиком.