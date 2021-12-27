Авіакомпанії по всьому світу масово скасовують рейси: у чому причина

Понад 2 200 авіарейсів по всьому світу були скасовані 27 грудня. Найбільше перельотів при цьому не здійснили американські та китайські авіакомпанії.

Авіалінії США повідомляють про масовий дефіцит персоналу, оскільки безліч людей з екіпажу отримують позитивні тести на COVID-19 або вже перебувають на самоізоляції. Тим часом Гонконг скасовує усі авіарейси за напрямком Південної Кореї на два тижні, після стрімко зростаючої кількості зафіксованих випадків заражень серед мандрівників.

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Масове скасування авіарейсів

Загалом авіакомпанії скасували понад 8 тисяч рейсів з початку різдвяних свят 24 грудня. Хоча кількість невиконаних перельотів є невеликим відсотком від загального числа, вона є вищою, ніж зазвичай. Крім того, все це відбувається на тлі новорічних свят, коли безліч людей мандрують, щоб провести час з сім'єю та друзями.

Окрім авіаперельотів, влада США заборонила десяткам круїзних лайнерів здійснювати перевезення пасажирів у Карибському басейні. Зареєстровані випадки COVID-19 різко зростають, зокрема, через поширення штаму Омікрон.

За даними FlightAware, більшість авіарейсів, скасованих 27 грудня, належать китайським компаніям. Зокрема, China Eastern скасувала цього дня 420 рейсів, а Air China – понад 190. Найбільше втрат зазнали аеропорти Пекіна і Шанхаю – загалом було скасовано майже 300 авіаперельотів. Влада Китаю ситуацію жодним чином не коментує.

Разом з тим у США найбільше скасувань зафіксовано у компаніях United та JetBlue. Найбільше збитків від цього зазнав Міжнародний аеропорт Сіетла.

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