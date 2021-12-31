Не Київ: який регіон України залучив найбільше коштів від приватизації у 2021 році

Фонд держмайна підрахував, скільки грошей залучили регіони від приватизації об'єктів у 2021 році. Лідером стала Івано-Франківська область.

У році, що минає, Івано-Франківщина отримала до свого бюджету 803,4 мільйона гривень інвестицій від приватизації. Київ опинився лише на третій сходинці, залучивши 382 мільйони гривень, однак саме у столиці зафіксовано найбільшу конкуренцію за об'єкти приватизації.

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Рейтинг регіонів за сумою залучених інвестицій від приватизації

Другу сходинку рейтингу, між Івано-Франківщиною та Києвом, посіла Львівщина – регіон залучив 642 мільйони гривень інвестицій від приватизації. Найбільшим об'єктом, який продали цього року, стала Львівська виправна колонія – вона принесла до бюджету понад 400 мільйонів гривень.

Разом з тим у Києві, тертім регіоном у рейтингу, протягом року у торгах за один об'єкт брали участь у середньому 7,5 приватних компаній.

Також до п'ятірки списку потрапили Хмельницька та Одеська області з показниками 305 мільйонів та 236,4 мільйона гривень відповідно. Тут у Фонді держмайна відмічають приватизацію Дунаєвецького комбінату хлібопродуктів та майнового комплексу "Одесавинпром".

Топ-5 регіонів по залученню інвестицій від приватизації у 2021 році / Інфографіка Фонд державного майна України

Додамо, що загалом приватизація державного майна у січні – листопаді 2021 року принесла до держбюджету 2,5 мільярда гривень при річному плані у 12 мільярдів.