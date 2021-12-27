Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в етері місцевого радіо "Західний полюс". За його словами, раніше у місті планували відкрити французький гіпермаркет Auchan SA – "Ашан Україна", проте через карантин ця ідея поки призупинилась.

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Перший супермаркет Lidl може з'явитись в Івано-Франківську

Конкретних дат відкриття магазину Lidl в Івано-Франківську міський голова не назвав. Втім, експерти вважають, що для запуску торгової мережі в Україні компанії необхідно ще щонайменше рік.

Знаємо про те, що хоче відкриватися Lidl. Тобто спершу він мав би відкритися в Івано-Франківську. Також KFC має бажання відкрити тут свою мережу,

– повідомив Марцінків.

Хоча чуткам про появу мережі в нашій країні уже понад 2 місяці, Марцінків – перший, хто відкрито заявив про переговори. Наразі офіційного підтвердження від компанії немає. Це імовірно пов'язано з корпоративною політикою мережі – вона зазвичай не афішує своїх планів.

Що відомо про мережу супермаркетів Lidl Німецька компанія, міжнародна мережа дешевих супермаркетів. Налічує понад 12 тисяч магазинів у 33 країнах світу. Є провідним дискаунтером у країнах Європейського Союзу.

Додамо, що у Латвії мережа зареєструвала дочірню компанію ще у 2016 році, однак перші магазини там з'явились лише у жовтні 2021 року. З моменту перших чуток про відкриття супермаркетів у новій країні до реальної експансії Lidl на новому ринку у середньому йде від 2 до 10 років.