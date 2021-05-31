Не Ілон Маск і не Джефф Безос: хто тепер найбагатший у світі

"Перестрілка" за звання найбагатшої людини у світі між засновником Amazon Джефом Безосом і главою LVMH Бернаром Арно набирає обертів. Втретє за тиждень Арно обігнав Безоса та очолив рейтинг мільярдерів. Статки Арно оцінюють у 192,2 мільярда доларів в порівнянні зі 187 мільярдами доларів Безоса станом на 09:00 31 травня 2021 року.

Останній тиждень весни 2021 року багатий на події у світі мільярдерів, але основна увага прикута до перегонів двох найбагатших людей світу за першу сходинку у рейтингу Forbes. Тричі впродовж тижня змінювався лідер, але найбільш ймовірно, що у літо 2021 року в статусі найбагатшої людини світу увійде все ж таки очільник LVMH Бернар Арно.

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З середи 26 травня 2021 року статки Бернара Арно збільшились на 3,9 мільярда доларів, зважаючи на зростання в Європі акції LVMH за минулий тиждень з 773 до 800 доларів за акцію. Акції Amazon натомість із пікових значень тижня, яких вони досягли 26 травня – 3293 долари за акцію, до закриття торгів у п'ятницю впали в ціні до 3223 долари за акцію, що призвело до зменшення власного капіталу Джеффа Безоса майже на 700 мільйонів доларів.

Тиждень боротьби за перше місце

У минулий понеділок Арно розпочав тиждень як найбагатша людина на планеті – 186,3 мільярда доларів – лише на 300 мільйонів доларів більше, ніж у Джеффа Безоса. Але акції Amazon зросли після відкриття ринків у Нью-Йорку, і Безос повернув собі титул за кілька годин. У вівторок сталося те саме: Арно розпочав день багатшим, аніж Джефф Безос, поки бос Amazon швидко не відновив лідерство. На сьогодні це звична картина: принаймні ще у двох випадках з 2019 року Арно ненадовго був багатшим за Безоса, перш ніж врешті-решт знову опускався на друге місце до моменту закриття ринків.



Бернар Арно вчергове очолив перегони мільярдерів / Фото Cosas

Чим зайняті лідери перегонів мільярдерів

Останнім часом обидва мільярдери були зайняті купівлею і продажем акцій. З січня по травень Арно купив акцій LVMH на 657 мільйонів доларів. З початку року акції компанії виросли більш ніж на 26% завдяки високим продажам люксових брендів, високої моди і ювелірних виробів в Китаї та США. Тим часом Джефф Безос продає акції: після того, як в лютому Безос оголосив, що залишить посаду генерального директора Amazon в кінці цього року, він продав акцій гіганта електронної комерції на суму 6,6 мільярда доларів (до сплати податків) за три тижні в травні. У середу Джефф Безос оголосив, що передасть посаду генерального директора своєму наступнику – Енді Джессі 5 липня 2021 року.

До речі лише в першій декаді травня Бернар Арно був третім після Джеффа Безоса та Ілона Маска у рейтингу мільярдерів, коли обійшов за статками Білла Гейтса.