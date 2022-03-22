Не чують запаху української крові: Metro, Nestle й Ашан продовжують працювати у Росії

В той час як гинуть українські захисники, звичайні люди та діти, деякі компанії "закривають носа", щоб не чути запаху української крові від рублів.

Триває 27 день війни, а деякі світові бренди і досі не зрозуміли, що працювати в Росії – аморально. Таким чином вони фінансують воєнні злочини Росії – ракети, які влучають в житлові будинки, куплені на їхні податки.

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Які компанії досі працюють в Росії

Німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в країні-агресорці. Там пояснили, що не можуть залишити напризволяще 10 тисяч своїх працівників, а її продажі не впливають на війну. Український офіс Metro навіть звертався до головного офісу з вимогою припинити бізнес в Росії. Але у відповідь отримав лише погрози.

Не покидає ринок агресора й інша мережа гіпермаркетів – французький Auchan. Українська команда також звернулася до материнської компанії з проханням активно впливати на те, щоб зупинити війну в Україні. Але як видно безрезультатно.

Є серед компаній, які ігнорують війну в Україні, й банки – швейцарський Credit Suisse та австрійський Raiffeisen (Райффайзен Банк Аваль в Україні).

Якщо надумали придбати новий ноутбук, то радимо не розглядати Asus, адже тайванська технологічна компанія не думає виходити з російського ринку. Також не варто купувати автомобілі французького автовиробника Renault, поки той не покине ринок агресора. Є багато альтернатив, як-от Toyota, Ford, Honda та безліч інших, які покинули російський ринок.

Також жінкам варто ретельніше обирати косметику, щоб не натрапити на бренди шведсько-швейцарської компанії Oriflame. Компанія називає війну в Україні "жахливою трагедією", але з ринку винуватця цієї трагедії йти не хоче. Своє рішення пояснили турботою про консультантів, для яких робота в Oriflame єдине джерело доходу.

Французька компанія Leroy Merlin – власниця торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва – не покидає Росію навіть тоді, коли здавалося б мусила це зробити, згідно з усіма етичними міркуваннями. У Києві російські окупанти розбомбили магазин цієї мережі. На жаль, загинув один працівник. Працівники створили онлайн-петицію, яку просять підписати всіх небайдужих. Напередодні українську команду відключили від корпоративного листування через звернення припинити бізнес у Росії.



Світові бренди, які продовжують працювати в Росії / Інфографіка МЗС

Як компанії тягнуть час із виходом з Росії

Повний список компаній, які не покидають російський ринок, ми наводимо наприкінці матеріалу.

Є компанії, які лиш вдають, що йдуть з російського ринку, призупиняючи рекламу та інвестиції в нього. При цьому далі продовжують бізнес, сплачують податки та забезпечують мешканців країни-агресорки товарами та послугами.

Серед таких американська продовольча компанія Mars. Тож, йдучи у магазин, уникайте поличок із батончиками Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та багато інших брендів компанії.

Швейцарська компанія Nestle призупинила інвестиції та рекламу в Росії, але продовжує працювати там. Про неетичність роботи Nestle згадав президент Зеленський у своєму зверненні до швейцарців.

Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle – вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію,

– наголосив Зеленський.

Серед торгових марок Nestle є: Nescafé, Світоч, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мівіна, Nespresso, Gerber, Bistrof. Тож можна сміливо бойкотувати компанію, не купуючи ці товари.

Не виходять з російського ринку й готелі, такі як американські Hilton, Hyatt і Marriott та британська Intercontinental Hotels. Обмежилися лише зупинкою інвестицій.

Як і нідерландсько-британська компанія Unilever, яка є однією зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, а також одним з найбільших платників податків в Росії. Після того як під головним офісом відбулися протести і про компанію у своєму зверненні згадав Володимир Зеленський, Unilever повністю припинив експорт та імпорт, інвестиції та рекламу. Але цього недостатньо.

Продовжує роботу в Росії також найбільша у Європі компанія в галузі електротехніки, та електроніки німецька Siemens. Компанія лише призупинила постачання та відкриття нового бізнесу.

Чому важливо бойкотувати компанії

Важливо знати ці компанії, адже в наших силах змусити їх покинути ринок країни, яка тероризує наших мирних жителів. Чим швидше всі компанії покинуть Росію, тим швидше економіка Росії зазнає краху, а її жителі зрозуміють, що підтримка путінського режиму – неправильна.

Як долучитися до бойкоту:

Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.

Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Громадський тиск справді діє. Спочатку з російського ринку не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Але врешті ці компанії та сотні інших покинули російський ринок.

До чорного списку компаній, що не покидають російський ринок, можна записати:

Air Products;

AstraZeneca;

Ball Corporation;

Bose;

Calfrac Well Services;

Cloudflare;

Decathlon;

Elsevier;

Emerson Electric;

Emirates Airlines;

Fortive;

Geberit;

Glencore;

Greif;

Gruma;

ID Logistics;

International Paper;

IPG Photonics;

Koch Industries;

Liebrecht & Wood;

Manitowoc;

Polpharma;

PPG;

Rockwool;

SC Johnson;

Societe Generale;

Subway;

Young Living.

Компанії, які обмежилися лише припинення інвестицій:

Abbott Labs;

Accor;

ADM;

Air Liquide;

AmerisourceBergen;

Arconic;

Baker Hughes;

Barilla;

BASF SE;

Bayer;

Cargill;

Colgate-Palmolive;

Coty;

Danone;

Dunkin Donuts;

Focus Brands – Cinnabon;

General Mills;

GlaxoSmithKline;

Halliburton;

Henkel;

Hines;

Japan Tobacco;

Johnson & Johnson;

Kellogg;

Kimberly-Clark;

Kraft Heinz – JBS;

Lamb Weston;

Linde;

Merck;

Mohawk Industries;

Mondelez – Nabisco;

Norsk Hydro;

Otis Worldwide;

Pfizer;

Philip Morris;

Pirelli;

Procter & Gamble;

Reckitt Benckiser Group;

Sanofi;

Schlumberger;

Schneider Electric;

Siemens Energy AG (Independent);

TotalEnergies;

Trafigura;

Weatherford International;

Yum Brands.

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