Не чують запаху української крові: Metro, Nestle й Ашан продовжують працювати у Росії
В той час як гинуть українські захисники, звичайні люди та діти, деякі компанії "закривають носа", щоб не чути запаху української крові від рублів.
Триває 27 день війни, а деякі світові бренди і досі не зрозуміли, що працювати в Росії – аморально. Таким чином вони фінансують воєнні злочини Росії – ракети, які влучають в житлові будинки, куплені на їхні податки.
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Які компанії досі працюють в Росії
Німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в країні-агресорці. Там пояснили, що не можуть залишити напризволяще 10 тисяч своїх працівників, а її продажі не впливають на війну. Український офіс Metro навіть звертався до головного офісу з вимогою припинити бізнес в Росії. Але у відповідь отримав лише погрози.
Не покидає ринок агресора й інша мережа гіпермаркетів – французький Auchan. Українська команда також звернулася до материнської компанії з проханням активно впливати на те, щоб зупинити війну в Україні. Але як видно безрезультатно.
Є серед компаній, які ігнорують війну в Україні, й банки – швейцарський Credit Suisse та австрійський Raiffeisen (Райффайзен Банк Аваль в Україні).
Якщо надумали придбати новий ноутбук, то радимо не розглядати Asus, адже тайванська технологічна компанія не думає виходити з російського ринку. Також не варто купувати автомобілі французького автовиробника Renault, поки той не покине ринок агресора. Є багато альтернатив, як-от Toyota, Ford, Honda та безліч інших, які покинули російський ринок.
Також жінкам варто ретельніше обирати косметику, щоб не натрапити на бренди шведсько-швейцарської компанії Oriflame. Компанія називає війну в Україні "жахливою трагедією", але з ринку винуватця цієї трагедії йти не хоче. Своє рішення пояснили турботою про консультантів, для яких робота в Oriflame єдине джерело доходу.
Французька компанія Leroy Merlin – власниця торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва – не покидає Росію навіть тоді, коли здавалося б мусила це зробити, згідно з усіма етичними міркуваннями. У Києві російські окупанти розбомбили магазин цієї мережі. На жаль, загинув один працівник. Працівники створили онлайн-петицію, яку просять підписати всіх небайдужих. Напередодні українську команду відключили від корпоративного листування через звернення припинити бізнес у Росії.
Світові бренди, які продовжують працювати в Росії / Інфографіка МЗС
Як компанії тягнуть час із виходом з Росії
Є компанії, які лиш вдають, що йдуть з російського ринку, призупиняючи рекламу та інвестиції в нього. При цьому далі продовжують бізнес, сплачують податки та забезпечують мешканців країни-агресорки товарами та послугами.
Серед таких американська продовольча компанія Mars. Тож, йдучи у магазин, уникайте поличок із батончиками Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та багато інших брендів компанії.
Швейцарська компанія Nestle призупинила інвестиції та рекламу в Росії, але продовжує працювати там. Про неетичність роботи Nestle згадав президент Зеленський у своєму зверненні до швейцарців.
Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle – вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію,
– наголосив Зеленський.
Серед торгових марок Nestle є: Nescafé, Світоч, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мівіна, Nespresso, Gerber, Bistrof. Тож можна сміливо бойкотувати компанію, не купуючи ці товари.
Не виходять з російського ринку й готелі, такі як американські Hilton, Hyatt і Marriott та британська Intercontinental Hotels. Обмежилися лише зупинкою інвестицій.
Як і нідерландсько-британська компанія Unilever, яка є однією зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, а також одним з найбільших платників податків в Росії. Після того як під головним офісом відбулися протести і про компанію у своєму зверненні згадав Володимир Зеленський, Unilever повністю припинив експорт та імпорт, інвестиції та рекламу. Але цього недостатньо.
Продовжує роботу в Росії також найбільша у Європі компанія в галузі електротехніки, та електроніки німецька Siemens. Компанія лише призупинила постачання та відкриття нового бізнесу.
Чому важливо бойкотувати компанії
Важливо знати ці компанії, адже в наших силах змусити їх покинути ринок країни, яка тероризує наших мирних жителів. Чим швидше всі компанії покинуть Росію, тим швидше економіка Росії зазнає краху, а її жителі зрозуміють, що підтримка путінського режиму – неправильна.
Як долучитися до бойкоту:
- Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;
- Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
- Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.
- Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.
Громадський тиск справді діє. Спочатку з російського ринку не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Але врешті ці компанії та сотні інших покинули російський ринок.
До чорного списку компаній, що не покидають російський ринок, можна записати:
- Air Products;
- AstraZeneca;
- Ball Corporation;
- Bose;
- Calfrac Well Services;
- Cloudflare;
- Decathlon;
- Elsevier;
- Emerson Electric;
- Emirates Airlines;
- Fortive;
- Geberit;
- Glencore;
- Greif;
- Gruma;
- ID Logistics;
- International Paper;
- IPG Photonics;
- Koch Industries;
- Liebrecht & Wood;
- Manitowoc;
- Polpharma;
- PPG;
- Rockwool;
- SC Johnson;
- Societe Generale;
- Subway;
- Young Living.
Компанії, які обмежилися лише припинення інвестицій:
- Abbott Labs;
- Accor;
- ADM;
- Air Liquide;
- AmerisourceBergen;
- Arconic;
- Baker Hughes;
- Barilla;
- BASF SE;
- Bayer;
- Cargill;
- Colgate-Palmolive;
- Coty;
- Danone;
- Dunkin Donuts;
- Focus Brands – Cinnabon;
- General Mills;
- GlaxoSmithKline;
- Halliburton;
- Henkel;
- Hines;
- Japan Tobacco;
- Johnson & Johnson;
- Kellogg;
- Kimberly-Clark;
- Kraft Heinz – JBS;
- Lamb Weston;
- Linde;
- Merck;
- Mohawk Industries;
- Mondelez – Nabisco;
- Norsk Hydro;
- Otis Worldwide;
- Pfizer;
- Philip Morris;
- Pirelli;
- Procter & Gamble;
- Reckitt Benckiser Group;
- Sanofi;
- Schlumberger;
- Schneider Electric;
- Siemens Energy AG (Independent);
- TotalEnergies;
- Trafigura;
- Weatherford International;
- Yum Brands.
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