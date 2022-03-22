Триває 27 день війни, а деякі світові бренди і досі не зрозуміли, що працювати в Росії – аморально. Таким чином вони фінансують воєнні злочини Росії ракети, які влучають в житлові будинки, куплені на їхні податки.

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Які компанії досі працюють в Росії

Німецька торговельна мережа Metro продовжує свою діяльність в країні-агресорці. Там пояснили, що не можуть залишити напризволяще 10 тисяч своїх працівників, а її продажі не впливають на війну. Український офіс Metro навіть звертався до головного офісу з вимогою припинити бізнес в Росії. Але у відповідь отримав лише погрози.

Не покидає ринок агресора й інша мережа гіпермаркетів – французький Auchan. Українська команда також звернулася до материнської компанії з проханням активно впливати на те, щоб зупинити війну в Україні. Але як видно безрезультатно.

Є серед компаній, які ігнорують війну в Україні, й банки – швейцарський Credit Suisse та австрійський Raiffeisen (Райффайзен Банк Аваль в Україні).

Якщо надумали придбати новий ноутбук, то радимо не розглядати Asus, адже тайванська технологічна компанія не думає виходити з російського ринку. Також не варто купувати автомобілі французького автовиробника Renault, поки той не покине ринок агресора. Є багато альтернатив, як-от Toyota, Ford, Honda та безліч інших, які покинули російський ринок.

Також жінкам варто ретельніше обирати косметику, щоб не натрапити на бренди шведсько-швейцарської компанії Oriflame. Компанія називає війну в Україні "жахливою трагедією", але з ринку винуватця цієї трагедії йти не хоче. Своє рішення пояснили турботою про консультантів, для яких робота в Oriflame єдине джерело доходу.

Французька компанія Leroy Merlin – власниця торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва – не покидає Росію навіть тоді, коли здавалося б мусила це зробити, згідно з усіма етичними міркуваннями. У Києві російські окупанти розбомбили магазин цієї мережі. На жаль, загинув один працівник. Працівники створили онлайн-петицію, яку просять підписати всіх небайдужих. Напередодні українську команду відключили від корпоративного листування через звернення припинити бізнес у Росії.

Світові бренди, які продовжують працювати в Росії
Світові бренди, які продовжують працювати в Росії / Інфографіка МЗС

Як компанії тягнуть час із виходом з Росії

Є компанії, які лиш вдають, що йдуть з російського ринку, призупиняючи рекламу та інвестиції в нього. При цьому далі продовжують бізнес, сплачують податки та забезпечують мешканців країни-агресорки товарами та послугами.

Серед таких американська продовольча компанія Mars. Тож, йдучи у магазин, уникайте поличок із батончиками Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M’s та багато інших брендів компанії.

Швейцарська компанія Nestle призупинила інвестиції та рекламу в Росії, але продовжує працювати там. Про неетичність роботи Nestle згадав президент Зеленський у своєму зверненні до швейцарців.

Good food, good life. Хороша їжа, хороше життя. Так звучить слоган компанії Nestle – вашої компанії, яка відмовляється залишити Росію,
– наголосив Зеленський.

Серед торгових марок Nestle є: Nescafé, Світоч, Nesquik, Coffee-Mate, Торчин, Nuts, KitKat, Lion, Purina, Мівіна, Nespresso, Gerber, Bistrof. Тож можна сміливо бойкотувати компанію, не купуючи ці товари.

Не виходять з російського ринку й готелі, такі як американські Hilton, Hyatt і Marriott та британська Intercontinental Hotels. Обмежилися лише зупинкою інвестицій.

Як і нідерландсько-британська компанія Unilever, яка є однією зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії, а також одним з найбільших платників податків в Росії. Після того як під головним офісом відбулися протести і про компанію у своєму зверненні згадав Володимир Зеленський, Unilever повністю припинив експорт та імпорт, інвестиції та рекламу. Але цього недостатньо.

Продовжує роботу в Росії також найбільша у Європі компанія в галузі електротехніки, та електроніки німецька Siemens. Компанія лише призупинила постачання та відкриття нового бізнесу.

Чому важливо бойкотувати компанії

Важливо знати ці компанії, адже в наших силах змусити їх покинути ринок країни, яка тероризує наших мирних жителів. Чим швидше всі компанії покинуть Росію, тим швидше економіка Росії зазнає краху, а її жителі зрозуміють, що підтримка путінського режиму – неправильна.

Як долучитися до бойкоту:

  • Не купуйте товари та не користуйтеся послугами компаній, які продовжують заробляти криваві гроші на російському ринку;
  • Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії, які залишилися в Росії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.
  • Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній. Щоб долучитися, заповнюйте гугл-форму і вам надішлють всі деталі.
  • Якщо ви працюєте в одній з таких компаній, чиніть внутрішній тиск.

Громадський тиск справді діє. Спочатку з російського ринку не хотіли йти McDonald's, Coca-Cola, Starbucks та безліч інших компаній. Але врешті ці компанії та сотні інших покинули російський ринок.

До чорного списку компаній, що не покидають російський ринок, можна записати:

  • Air Products;
  • AstraZeneca;
  • Ball Corporation;
  • Bose;
  • Calfrac Well Services;
  • Cloudflare;
  • Decathlon;
  • Elsevier;
  • Emerson Electric;
  • Emirates Airlines;
  • Fortive;
  • Geberit;
  • Glencore;
  • Greif;
  • Gruma;
  • ID Logistics;
  • International Paper;
  • IPG Photonics;
  • Koch Industries;
  • Liebrecht & Wood;
  • Manitowoc;
  • Polpharma;
  • PPG;
  • Rockwool;
  • SC Johnson;
  • Societe Generale;
  • Subway;
  • Young Living.

Компанії, які обмежилися лише припинення інвестицій:

  • Abbott Labs;
  • Accor;
  • ADM;
  • Air Liquide;
  • AmerisourceBergen;
  • Arconic;
  • Baker Hughes;
  • Barilla;
  • BASF SE;
  • Bayer;
  • Cargill;
  • Colgate-Palmolive;
  • Coty;
  • Danone;
  • Dunkin Donuts;
  • Focus Brands – Cinnabon;
  • General Mills;
  • GlaxoSmithKline;
  • Halliburton;
  • Henkel;
  • Hines;
  • Japan Tobacco;
  • Johnson & Johnson;
  • Kellogg;
  • Kimberly-Clark;
  • Kraft Heinz – JBS;
  • Lamb Weston;
  • Linde;
  • Merck;
  • Mohawk Industries;
  • Mondelez – Nabisco;
  • Norsk Hydro;
  • Otis Worldwide;
  • Pfizer;
  • Philip Morris;
  • Pirelli;
  • Procter & Gamble;
  • Reckitt Benckiser Group;
  • Sanofi;
  • Schlumberger;
  • Schneider Electric;
  • Siemens Energy AG (Independent);
  • TotalEnergies;
  • Trafigura;
  • Weatherford International;
  • Yum Brands.

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