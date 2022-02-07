"Не без бою": жителі Нідерландів обіцяють закидати тухлими яйцями нову яхту Джеффа Безоса

Понад 3 тисячі нідерландців збираються закидати тухлими яйцями супер'яхту Джеффа Безоса. Таким чином вони хочуть виступити проти демонтажу історичного моста De Hef заради нового судна мільярдера.

Супер'яхта Безоса Y721 довжиною 417 футів і вартістю 430 мільярдів доларів має покинути корабельню в Амблассердамі і пройти під історичним мостом De Hef влітку 2022 року, щоб потрапити у відкритий океан. Однак нове судно мільярдера надто високе, тож Роттердам розглядає можливість тимчасово розібрати міст для його проходження.

Детальніше У Нідерландах частково демонтують міст, щоб під ним змогла пройти супер'яхта Джеффа Безоса

Нідерландці обіцяють зустріти супер'яхту Безоса тухлими яйцями

Мешканці Роттердаму згуртувались у спільноті Facebook під назвою Eieren gooien naar superjacht Jeff Bezos, що у перекладі означає "Закидати яйцями супер'яхту Джеффа Безоса". Якщо історичний міст таки вирішать демонтувати заради судна мільярдера, учасники спільноти обіцяють зустріти яхту поблизу De Hef "по-особливому".

Закликаємо усіх мешканців Роттердаму взяти з собою лоток тухлих яєць і масово закидати ними супер'яхту Джеффа, коли вона проходитиме міст De Hef. Роттердам був відбудований з руїн його мешканцями, і ми не хочемо руйнувати місто заради фалічного символу мільярдера, що страждає манією величі. Не без бою!

– йдеться в описі запланованого заходу.

Додамо, що наразі майже 11 тисяч користувачів Facebook на сторінці відмітились, що "цікавляться" заходом, а 3,1 тисячі заявили, що прийдуть на акцію протесту.

Нагадаємо, що днями раніше міський голова Роттердаму Ахмед Абуталеб заявив, що місто ще не прийняло остаточного рішення щодо питання тимчасового демонтажу моста.

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