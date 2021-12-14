Названо топ-100 компаній 2021 року з найкращою корпоративною культурою

14 грудня 2021 , 16:20
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Джерело:

Comparably

Аналітична організація Comparably оприлюднила щорічний рейтинг американських та міжнародних компаній з найкращою корпоративною культурою. Розглядались лише ті підприємства, де працюють понад 500 людей.

Рейтинг складали методом анонімного опитування серед працівників, а загалом участь взяли представники понад 70 тисяч компаній. Сходинки у рейтингу розподілялись на основі 15 мільйонів відповідей респондентів.

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Деталі рейтингу

Анкета складалась з 16 запитань, які охоплювали кілька метрик. Враховувались, зокрема, такі фактори:

  • розмір зарплати;
  • кар'єрні можливості;
  • менеджмент;
  • атмосфера у колективі.

Компанії з найкращою корпоративною культурою: перша 10-ка рейтингу​​

Місце Назва компанії Розташування
1. HubSpot Кембридж, Массачусетс
2. RingCentral Белмонт, Каліфорнія
3. Boston Consulting Group Бостон, Массачусетс
4. Microsoft Редмонд, Вашингтон
5. Adobe Сан-Хосе, Каліфорнія
6. Farmers Insurance Вудленд Гіллз, Каліфорнія
7. Chegg Санта Клара, Каліфорнія
8. IBM Армонк, Нью-Йорк
9. Zoom Video Communications Сан-Хосе, Каліфорнія
10. Medallia Сан-Франциско, Каліфорнія

 

У 2020 році лідером була Google, проте цьогоріч компанія опинилась аж на 20 сходинці рейтингу. Тепер перше місце посідає HubSpot – розробник програмного забезпечення для маркетингу та обслуговування клієнтів. Компанія постійно з 2017 року опинялась у п'ятірці найкращих, однак зараз вперше очолила рейтинг.

Друге місце закріпилось за постачальником хмарних комунікаційних рішень RingCentral, а третю сходинку посіла консалтингова компанія Boston Consulting. Зауважимо, що минулого року усі перші місця отримали винятково IT-компанії.

До слова, серед інших популярних серед українців компаній, до рейтингу потрапили:

  • Netflix – 14 місце;
  • Uber – 60 місце;
  • LinkedIn – 73 сходинка.

Apple цьогоріч у списку 100 найкращих компаній взагалі немає, хоча минулоріч вона посідала 16 місце.

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Автор: Сергій Зятюк