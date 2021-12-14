Рейтинг складали методом анонімного опитування серед працівників, а загалом участь взяли представники понад 70 тисяч компаній. Сходинки у рейтингу розподілялись на основі 15 мільйонів відповідей респондентів.
Зверніть увагу Резервне копіювання та відновлення: як бізнесу вберегтися від втрати даних
Деталі рейтингу
Анкета складалась з 16 запитань, які охоплювали кілька метрик. Враховувались, зокрема, такі фактори:
- розмір зарплати;
- кар'єрні можливості;
- менеджмент;
- атмосфера у колективі.
Компанії з найкращою корпоративною культурою: перша 10-ка рейтингу
|Місце
|Назва компанії
|Розташування
|1.
|HubSpot
|Кембридж, Массачусетс
|2.
|RingCentral
|Белмонт, Каліфорнія
|3.
|Boston Consulting Group
|Бостон, Массачусетс
|4.
|Microsoft
|Редмонд, Вашингтон
|5.
|Adobe
|Сан-Хосе, Каліфорнія
|6.
|Farmers Insurance
|Вудленд Гіллз, Каліфорнія
|7.
|Chegg
|Санта Клара, Каліфорнія
|8.
|IBM
|Армонк, Нью-Йорк
|9.
|Zoom Video Communications
|Сан-Хосе, Каліфорнія
|10.
|Medallia
|Сан-Франциско, Каліфорнія
У 2020 році лідером була Google, проте цьогоріч компанія опинилась аж на 20 сходинці рейтингу. Тепер перше місце посідає HubSpot – розробник програмного забезпечення для маркетингу та обслуговування клієнтів. Компанія постійно з 2017 року опинялась у п'ятірці найкращих, однак зараз вперше очолила рейтинг.
Друге місце закріпилось за постачальником хмарних комунікаційних рішень RingCentral, а третю сходинку посіла консалтингова компанія Boston Consulting. Зауважимо, що минулого року усі перші місця отримали винятково IT-компанії.
До слова, серед інших популярних серед українців компаній, до рейтингу потрапили:
- Netflix – 14 місце;
- Uber – 60 місце;
- LinkedIn – 73 сходинка.
Apple цьогоріч у списку 100 найкращих компаній взагалі немає, хоча минулоріч вона посідала 16 місце.
Вас може зацікавити – Історія компанії Apple: дивіться відео