Названо 6 стартапів, які вперше представлять Україну на міжнародній конференції SXSW у США

Шість українських стартапів представлять країну у складі національної делегації на SXSW 2022. Україна візьме участь у щорічній міжнародній конференції вперше.

За нагоду дебютної поїздки і презентації своїх розробок в Остіні (США) змагались близько 60 зрілих українських стартапів. Перша офіційна делегація від України стала можливою завдяки програмі USAID "Конкурентоспроможна економіка України" за підтримки USF, Startup Grind Kyiv та NIS Enterprise Fund.

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Перша делегація на SXSW від України

Для фінального відбору учасників делегації 21 січня було проведено пітч. Із шортлиста у 12 компаній журі обрало 6 найперспективніших, які і візьмуть участь у міжнародній конференції, де представлять Україну у межах Ukrainian Corner.

Що відомо про конференцію SXSW Щорічний міжнародний захід, що проводиться з 1987 року. Загалом подія збирає лідерів з усього світу для знайомства та обговорення актуальних проблем. Щороку захід відвідують понад 70 тисяч осіб і представники понад 10 тисяч компаній.

Ініціатива відправити українську делегацію була зреалізована за сприяння Мінцифри, Ради експортерів при МЗС і міжнародного технологічного форуму TECHIIA.

Ми регулярно підтримуємо стартап-делегації і вже бачимо результати цієї роботи, тому з нетерпінням чекаємо на успіхи SXSW 2022 Ukrainian Delegation,

– прокоментував директор USF Павло Карташов.

Список стартапів-переможців

FRAMIORE . Екологічний бренд жіночого одягу з власним виробництвом і науково-дослідним центром текстильних виробів та технологій.

. Екологічний бренд жіночого одягу з власним виробництвом і науково-дослідним центром текстильних виробів та технологій. Effa . Виробник екологічних зубних щіток та інших продуктів особистої гігієни.

. Виробник екологічних зубних щіток та інших продуктів особистої гігієни. FlashBeats . Мобільний додаток, що синхронізує ліхтарики смартфонів для створення світлових шоу на спортивних або музичних подіях та домашніх вечірках.

. Мобільний додаток, що синхронізує ліхтарики смартфонів для створення світлових шоу на спортивних або музичних подіях та домашніх вечірках. deep3dstudio . Розробка фотореалістичних персонажів на основі 3D-сканування голови та всього тіла людини.

. Розробка фотореалістичних персонажів на основі 3D-сканування голови та всього тіла людини. Proof-of-Love . Розробка всесвіту моди на основі блокчейну.

. Розробка всесвіту моди на основі блокчейну. SPOKK. Страхування у смартфоні з доступними продуктами мікрострахування і повним спектром послуг онлайн.

Усі переможці отримають свої стенди, квитки на конференцію, покриття витрат на переліт та проживання. Виставка SXSW відбуватиметься з 11 до 20 березня в Остіні, США.