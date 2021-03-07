Компанія Vivino залучить новий раунд інвестиції в розмірі 155 мільйонів доларів. Цей стартап чи не найпопулярніший у винній сфері. Частково його розробка відбувається в Україні.

Користувачі насправді використовують додаток для різних цілей. Хтось хоче дізнатись більше про вино, а хтось побачити, скільки ж коштує подарована їм пляшка.

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Головні функції додатку

Можна відсканувати етикетку і дізнатися всю інформацію про вино, якщо пляшка є в базі. Варто зазначити, що у Vivino – понад мільярд етикеток. Найімовірніше, відскановане вами вино в програмі буде. Користувачі можуть залишати свою оцінку вину. У такий спосіб люди діляться інформацією з іншими. Зокрема, часто можна побачити думку професіоналів, сомельє, відомих особистостей. Майже у 20 країнах є магазини-партнери Vivino, у яких можна придбати вино прямо у додатку.

Додаток не змінювався після створення

Хайн Захаріаса створив сервіс у 2010 році в США. Цікавим є те, що стартап залишися у такому ж вигляді, у якому засновник його придумав – досі займаються лише одним напрямом.



У додатку потрібно просто відсканувати етикетку / Фото Vivino

► У додатку вже 50 мільйонів користувачів

У компанії працює приблизно 200 співробітників по всьому світу. Водночас база користувачів значно більша – понад 50 мільйонів людей. Цікаво, що кількість суттєво збільшилась саме за 2020 рік. Ще рік додатком користувалися 25 мільйонів людей.

Захаріаса поділився, що помітив значне збільшення користувачів в один момент. Як виявилось, сервісу вдалося набрати критичну масу користувачів, які почали рекомендувати сервіс один одному. Саме це вплинуло на популяризацію.

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В компанії також запевнили, що в маркетинг майже не вкладали гроші. Щоправда, із залученням нового раунду команда планує більше вкладати в глобальний маркетинг. Зокрема, робитимуть це при виході на нові ринки у таких країнах:

Польща;

Португалія;

Японія;

Мексика.

Розробка Vivino в Україні

У компанії віддають розробку на аутсорс в інших країнах і не приховують цього. В Україні також працюють над Vivino.

Що таке аутсорсинг? Момент, коли компанія передає частину її завдань або процесів стороннім виконавцям. Все відбувається на умовах субпідряду. Згідно з цією угодою, роботу виконують також експерти у цій певній справі, але це працівники з зовнішньої компанії.

Захаріаса не розголошує, про яку саме компанію мовиться. Однак журналістам вдалося дізнатися. Відомо, що це львівська компанія Symphony Solutions. У цій компанії працює кілька сотень співробітників.



Компанія Symphony Solutions у Львові / Фото lviv.com

Інвестиції

155 мільйонів доларів, які збирається залучити компанія – найбільший раунд за всю історію її існування.

Лише сумарно за 10 років Vivino вдалося залучити понад 220 мільйонів доларів. Перші гроші залучили у 2012 році – це був 1 мільйон. Водночас востаннє компанія оголошувала раунд у 2018 році. Тоді залучили 7,5 мільйона доларів.