Сайт 24 каналу поговорив з генеральною директоркою "Ашан Україна" Вікторією Луценко, яка відверто розповіла про роботу команди та віру у відродження компанії після війни. Далі – пряма мова.

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Яка продукція є на полицях

Для "Ашан Україна" головна мета – не зупиняти роботу, забезпечуючи українців необхідними та доступними товарами, зокрема й першої необхідності. Наша місія, як і в інших країнах, давати населенню доступ до якісної їжі за справедливою ціною. Як і раніше, ми купуємо продукцію в локальних виробників. Товари, виробництво яких призупинено через воєнні дії, заміняємо якісним імпортом.

Завдяки укладенню ексклюзивних контрактів нам вдалося налагодити постачання дефіцитних товарів з Угорщини, Польщі та Румунії, зокрема, круп, макаронів, консервів, засобів для гігієни та зоотоварів.

Сьогодні на полицях магазинів Ашан є 75% продукції, якої потребують громадяни, хоча в перші тижні війни було лише 20%.

Як працюють магазини

Люди – наша основна цінність. Саме тому під час війни ми вирішили змінити внутрішні процеси, аби мати змогу ще більше дбати про наших співробітників. Наразі щоденні обдзвони всіх працівників – обов’язкова процедура, щоб переконатися, що вони в безпеці і з ними все гаразд. На жаль, не всі мають доступ до інтернету чи перебувають у зоні покриття мобільних мереж.

Також ми відповідально ставимося до сигналів повітряної тривоги. Тому в цей час бути в укриттях повинні всі. На період воєнного стану час для торгівлі скорочено, що зумовлено і посиленими заходами безпеки, і запровадженням комендантської години. У Києві магазини працюють по 8-9 годин, тоді як західні регіони, як-то Львів чи Чернівці, можуть і по 12.

Магазини працюють за новим графіком / Фото надане Ашан Україна

Працівники компанії у ЗСУ

Близько 100 співробітників Ашан Україна зараз служать у лавах Збройних сил України і територіальної оборони. Вони захищають нас, а компанія додатково підтримує їх.