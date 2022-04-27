Сайт 24 каналу поговорив з генеральною директоркою "Ашан Україна" Вікторією Луценко, яка відверто розповіла про роботу команди та віру у відродження компанії після війни. Далі – пряма мова.
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Яка продукція є на полицях
Для "Ашан Україна" головна мета – не зупиняти роботу, забезпечуючи українців необхідними та доступними товарами, зокрема й першої необхідності. Наша місія, як і в інших країнах, давати населенню доступ до якісної їжі за справедливою ціною. Як і раніше, ми купуємо продукцію в локальних виробників. Товари, виробництво яких призупинено через воєнні дії, заміняємо якісним імпортом.
Завдяки укладенню ексклюзивних контрактів нам вдалося налагодити постачання дефіцитних товарів з Угорщини, Польщі та Румунії, зокрема, круп, макаронів, консервів, засобів для гігієни та зоотоварів.
Сьогодні на полицях магазинів Ашан є 75% продукції, якої потребують громадяни, хоча в перші тижні війни було лише 20%.
Як працюють магазини
Люди – наша основна цінність. Саме тому під час війни ми вирішили змінити внутрішні процеси, аби мати змогу ще більше дбати про наших співробітників. Наразі щоденні обдзвони всіх працівників – обов’язкова процедура, щоб переконатися, що вони в безпеці і з ними все гаразд. На жаль, не всі мають доступ до інтернету чи перебувають у зоні покриття мобільних мереж.
Також ми відповідально ставимося до сигналів повітряної тривоги. Тому в цей час бути в укриттях повинні всі. На період воєнного стану час для торгівлі скорочено, що зумовлено і посиленими заходами безпеки, і запровадженням комендантської години. У Києві магазини працюють по 8-9 годин, тоді як західні регіони, як-то Львів чи Чернівці, можуть і по 12.
Магазини працюють за новим графіком / Фото надане Ашан Україна
Працівники компанії у ЗСУ
Ситуація складна. На сьогодні в мережі Ашан Україна вимушено не працює третина співробітників. Це, звісно, позначається на роботі мережі. Проте ми вирішили фінансово підтримати усіх, і навіть тих, хто не має змоги дістатися до роботи.
Ми додатково винагороджуємо наших супергероїв. Саме так ми називаємо наших співробітників, які працюють у зоні ведення бойових дій. Вони отримують зарплату у збільшеному обсязі.
Гуманітарна допомога
Працівники Ашан Україна залучені до участі в гуманітарних програмах мережі. Наразі ми готуємо два великі гуманітарні міжнародні проєкти: один – винятково для співробітників, а інший – для всіх українців, які потребують допомоги. Пізніше ми розкриємо подробиці кожного з них. Попри участь у внутрішніх ініціативах, із перших днів війни не припиняється гуманітарна допомога від Ашан.
Нині ми працюємо централізовано, через Офіс Президента, військово цивільні адміністрації.
Компанія допомагає вразливим категоріям населення / Фото надане Ашан Україна
Це дає змогу допомагати великими обсягами і саме тим категоріям населення та на тих територіях, де це вкрай необхідно. Ми підтримуємо захисників, лікарні, українців – вимушених переселенців, доставляємо продукти в райони, які звільняють від бойових дій.
Зокрема, з початку війни наші співробітники приготували понад 55 тисяч гарячих обідів та передали 255 тонн товарів на загальну суму більше ніж 34 мільйони гривень.
Де найскладніша ситуація
Через воєнні дії довелося частково відмовитися від моделі постачання товарів до магазинів через логістичні центри. Локальні виробництва доставляють свої товари безпосередньо до наших магазинів, у такий спосіб оминаючи етап розміщення в логістичних центрах.
Міграція та підвищений попит на товари потребували змін підходів до логістики, тому ми створили логістичний хаб у Львові. Це дає нам змогу пришвидшити постачання товарів у західному регіоні.
Розподільчі центри в Київській області продовжують роботу.
Найскладніше працювати в Харкові. Через часті повітряні атаки зруйновані логістичні маршрути, пересування автошляхами стало небезпечним. З першого дня війни не працює харківський Ашан на вулиці Героїв Праці. Цей район під постійними обстрілами. Частково зазнав пошкоджень і наш магазин. Зважаючи на ризик для працівників та покупців, довелося тимчасово закрити і другий гіпермаркет – на вулиці Тарасівській. Сподіваємося, що найближчим часом у районі стане безпечніше, і ми зможемо відкривати магазин принаймні на кілька годин.
Втрати компанії
Наразі ми зосередили увагу на підтримці вітчизняної економіки. Відповідно, готові до значних збитків, які зможемо компенсувати завдяки зовнішнім інвестиціям.
2022 рік ми зустріли з приросту товарообігу на 8% та збільшенням прибутків мережі на 25%. Але з початку війни збитки сягнули 150 мільйонів гривень. Компенсувати їх вдається завдяки фінансовій підтримці нашої материнської компанії.
Ці кошти допомагають вчасно сплачувати заробітну плату співробітникам та розраховуватися з постачальниками і партнерами.
Припинення інвестицій у російську економіку
Ми продовжуємо відстоювати інтереси України. Група дотримується ембарго, запровадженого ЄС. Також було припинено усі інвестиції у Росію, філіал цієї країни працює на самозабезпеченні. Але головне – стимулювати міжнародні компанії, щоб вони допомагали українській економіці.
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Сьогодні у нас працюють понад 5000 співробітників і з першого дня наші магазини залишалися відкритими для населення саме завдяки їм.
І надалі триватимуть перемовини з материнською компанією щодо додаткових інвестицій в Україну, аби ми могли відкривати магазини, створювати робочі місця. Це буде внесок у відбудову країни після нашої перемоги. Ми почали тісніше співпрацювати із локальними виробниками й надалі розширюватимемо це співробітництво, аби стимулювати економіку кожного регіону. Ми віримо в український Ренесанс. Так і називаємо всередині команди нашу нову програму з відродження Ашан Україна після війни.