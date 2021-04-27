"Найрозумніше" місто світу Сінгапур: як перетворити казку на реальність

Сучасні технології стають дедалі доступнішими, даючи змогу будувати нові, "розумні" міста та вдосконалювати ті, у яких ми живемо сьогодні. Як це зробити в Україні й на яке місто у світі варто рівнятися – читайте в матеріалі 24 каналу, підготованому спільно з Київстар Бізнес.

Антиутопічний трилер "Сім сестер", науково-фантастичний екшн "Елізіум", роман Дена Брауна "Інферно" – усі вони побудовані навколо ідеї перенаселення Землі. Кількість людей на планеті справді стрімко зростає й більшість із них осідає в мегаполісах. За прогнозами ООН, до середини XXI століття у глобальних містах (тобто містах, які мають надвисоке, у тому числі бізнесове, значення для ключових регіонів та планети загалом) сконцентрується 68% населення Землі.

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Чому перенаселення міст – це проблема

Великі міста мають свої переваги: часто їздить транспорт, багато шкіл, магазинів, театрів, ресторанчики просто біля дому, широкий вибір компаній для роботи... Але з перенаселенням міста всі ці переваги зникають. Натомість з’являються серйозні проблеми:

Затори та відсутність паркувальних місць.

Постійні відмови містянам у наданні муніципальних послуг через великі черги.

Катастрофічне забруднення міського повітря промисловими (зокрема, від ТЕЦ) та автомобільними викидами, що містять у тому числі свинець.

Перенавантаження енергосистеми, через що частіше зникає світло, відключають воду чи газ.



Проблеми перенаселення з кожним роком стають серйознішими / Фото Flickr

Щоб не тікати через перенаселення планети на Марс, як це пропонує зробити Ілон Маск, доведеться розв’язувати проблеми на місці, зокрема облаштовуючи смартміста.

То як зробити місто "розумним"? Для цього, передусім, потрібні:

сучасні технології,

воля державної та місцевої влади їх застосовувати,

участь громадян та бізнесу в процесі ухвалення рішень щодо "смартизації" міст.

"Найрозумніше" місто світу

До списку 50 найкращих смартміст від Eden Strategy Institute потрапили міста Азії, Європи, Північної Америки та Австралії. Очолив цей рейтинг, а також низку інших Сінгапур. Розберімося, чому це місто-держава було визнано "найрозумнішим" у світі і як до цього статусу наблизитись українським мегаполісам.

Мобільність населення

Кожен із 2,92 мільйона киян проводить у заторах у середньому 208 годин на рік. За завантаженістю доріг столиця України посідає 7-е місце у світі. Натомість сінгапурці в цей час займаються кориснішими справами: у місті з 5,85 мільйона жителів затори значно менші (83-тя позиція у світі). Досягти цього тамтешній владі вдалося таким чином:

За результатами аналізу даних у місті було виявлено найпопулярніші маршрути й оптимізовано їх. Як наслідок, кількість переповнених засобів громадського транспорту зменшилася на 92%.

Мешканці міста пересуваються без готівки, адже всюди можна розплатитися безконтактно.

Щоб зменшити навантаження в години пік, громадян заохочують їздити на велосипедах чи працювати з дому.

Студенти між навчальними корпусами та кампусом пересуваються на безпілотних шатлах.

Частина безпілотного транспорту допомагає пересуватися маломобільним групам населення – літнім людям та з обмеженими можливостями.

Технології "розумних міст" – досяжні, адже вже починають діяти в містах України. Окремі з них реалізуються за участі мобільних операторів. Так, найбільший оператор зв’язку в Україні Київстар, маючи фахову експертизу та необхідні технології, долучається до низки проєктів на запит міст чи державних установ.

Міста України та їхні мешканці варті того, щоб користуватися найсучаснішими технологіями для покращення якості життя. І це стосується усіх сфер – побуту, роботи, користування муніципальними об’єктами та транспортом, отримання послуг та сервісів від державних установ, безпеки, екології та багато чого іншого,

– каже Ілля Польшаков, Директор з розвитку нових напрямків бізнесу, Київстар.

Один з показових прикладів останніх днів – запуск в Маріуполі SmartTicketCity – єдиного електронного квитка в муніципальному транспортному сервісі міста. Київстар оснастив валідатори в міському транспорті SIM-картами для якісного безперебійного зв’язку та надав можливість управління ними через платформу послуги "Центр керування ІоТ". Цей проєкт став результатом плідної співпраці ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки", компанії ТОВ "Смарт-тікет технолоджі", Київстар та VISA.

Ми готові масштабувати це рішення на інші міста України, адже це не лише зручно для пасажирів, але й відкриває нові можливості для муніципальних і транспортних служб,

– розповідає Ілля Польшаков.

Серед можливостей:

зручна оплата в транспорті;

автоматизація процесінгу;

контроль пасажиропотоку;

відстеження транспорту та створення оптимальних маршрутів;

планування витрат палива на підставі даних, а не припущень.

В результаті міста заощаджують та раціонально використовувати міські гроші.

Здорові громадяни

До 2050 року вік 47% населення Сінгапуру перевищить 65 років. Відповідно зросте навантаження на систему охорони здоров’я. Тож її було завбачливо оцифровано.

Як лікують пацієнтів

Сінгапурські лікарі проводять відеоконсультації через TeleHealth. А система TeleRehab дає пацієнтам змогу виконувати вправи вдома: пристрої на основі технологій інтернету речей (IoT) контролюють їхній стан і передають дані лікарям через бездротову мережу.

Як допомагають старшому поколінню

Літнім людям у Сінгапурі не дає почуватися самотніми робототехніка на основі штучного інтелекту (AI):

"Чатботи" розмовляють із людьми старшого віку, розповідають їм про діяльність громади й заохочують до здорового способу життя.

Smart Elderly Alert System вивчає та контролює регулярні рухи своїх "підопічних", попереджаючи лікарів, коли фіксується щось незвичне й може знадобитися термінова допомога.

В Україні такі сервіси вкрай потрібні, адже вже сьогодні чверть її населення – це люди старшого віку, і далі їхня частка лише зростатиме.

Додаток Smart Nation

Дев’ять із десяти сінгапурців мають смартфон, тож для зручності більшість сервісів було об’єднано в додатку Smart Nation. За його допомогою жителі мають змогу:

Повідомляти про муніципальні проблеми.

Замовляти безпілотний транспорт.

Запитувати дані про якість повітря, температуру та кількість опадів.

Відстежувати енерговитрати "розумних" лічильників.

Отримувати доступ до інформації для молодих сімей та літніх жителів.

В Україні на загальнодержавному рівні розвивається додаток "Дія" з безліччю корисних сервісів, але на рівні міст таких сервісів бракує.

Підтримка бізнесу

У Сінгапурі є цілий цифровий район – Punggol. Його функція – сприяти розвитку кібербезпеки та IoT-технологій, а також співпраці та обміну даними між компаніями, науковими колами та державними структурами.

Навчанню немає краю

У рамках програми TechSkills Accelerator Сінгапур безплатно навчає приватних осіб та представників бізнесу, як застосовувати штучний інтелект. Наразі на програмах підвищують кваліфікацію 12 тисяч фахівців та студентів.

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Сінгапур будує екомістечко

Проєкт нового району в Сінгапурі / Фото Courtesy The Housing & Development Board

У Сінгапурі планують збудувати екомістечко Tengah на 42 тисячі жителів. Територія площею в 700 гектарів матиме:

централізоване охолодження;

автоматизоване збирання сміття;

центр міста без автомобілів.

Цю забудову називають ще "лісовим містом", бо в ній буде багато зелених насаджень та скверів.

Місто спроєктували для зручності пішоходів та велосипедистів: вони пересуватимуться наземно, а транспорт, під’їзні шляхи та парковки будуть під землею. Таке планування також забезпечить місце для парків, ферм та садів.

Сучасні технології дадуть змогу повністю контролювати температуру в містечку та будівлях. Для Сінгапуру це дуже актуально, адже середня денна температура тут понад 34 градуси, тож третина споживаної енергії припадає на кондиціонування.

Сміттєвозів у місті не буде. Автоматична система транспортування відходів збиратиме й транспортуватиме сміття підземними трубами. За спеціальною технологією воно перероблятиметься на енергію.

Усі мешканці зможуть контролювати споживання енергії та води. Крім того, у кожному блоці будуть цифрові дисплеї, які повідомлятимуть мешканців про їх колективний вплив на довкілля. У Сінгапурі сподіваються, що це стимулюватиме конкуренцію між блоками та їхнє прагнення ставати більш дружніми до довкілля.

Як зробити українські міста "розумними"

Щоб запроваджувати смартініціативи в Україні, необхідні дві речі: технології та експертність. Маючи обидві складові, найбільший оператор мобільного зв’язку в Україні Київстар уже робить українські міста "розумнішими".

Ілля Польшаков наголошує, що мобільний оператор сьогодні – це вже не тільки про зв'язок. Київстар – це оператор рішень, який має в основі телеком-сервіси і збагачує їх іншими, заснованими на IT-технологіях: Big Data, хмарних можливостях та комплексних рішеннях, які об'єднують різні сервіси для розв’язання конкретних завдань.

Ці всі можливості сьогодні складають цілу екосистему сервісів, здатних впоратися з безліччю проблем міст. Зручність в тому, що їх можна комбінувати та отримати з одних рук, а не від різних постачальників, що може призвести до проблем із взаємодією між різними рішеннями (а це часто виявляється вже тоді, коли договори укладені й послуги повинні працювати, а змінити нічого не можна). Київстар же сьогодні виступає своєрідним інтегратором, партнером рішень для Smart City,

– пояснює Ілля Польшаков.

Окрім портфелю сервісів у Київстар є:

власна інфраструктура для забезпечення надійних каналів зв'язку;

власні сховища даних;

власні рішення, здатні ці дані обробляти, аналізувати та візуалізувати у вигляді звітів.

можливості працювати з "розумними" рішеннями і мережами NB-IoT;

можливості максимально диджиталізувати процеси, щоб міста могли економити бюджети і працювати ефективніше.

Smart City дає змогу модернізувати управління всіма сферами міста й без зволікань розв’язувати проблеми його жителів. Скажімо, можна зробити:

"Розумне" освітлення – скорочує витрати на міське освітлення, у тому числі попереджаючи, прогнозуючи та вчасно ліквідовуючи поломки. Освітлення вмикається на повну потужність лише там, де це необхідно.

– скорочує витрати на міське освітлення, у тому числі попереджаючи, прогнозуючи та вчасно ліквідовуючи поломки. Освітлення вмикається на повну потужність лише там, де це необхідно. "Розумні" парковки – зменшують затори, збільшують доходи міста від паркувального сервісу, а також знижують забруднення повітря, адже водіям не потрібно "намотувати кола", шукаючи місце, де припаркуватися.

– зменшують затори, збільшують доходи міста від паркувального сервісу, а також знижують забруднення повітря, адже водіям не потрібно "намотувати кола", шукаючи місце, де припаркуватися. "Розумні" зупинки – дають пасажирам змогу не лише придбати квиток, а й переглянути на інформаційному табло, коли приїде автобус, який маршрут краще обрати і яка загалом ситуація на дорозі.

– дають пасажирам змогу не лише придбати квиток, а й переглянути на інформаційному табло, коли приїде автобус, який маршрут краще обрати і яка загалом ситуація на дорозі. "Розумні" сміттєві баки (контейнери, обладнані спеціальними датчиками) – передають диспетчерові інформацію про рівень заповнення, на основі якої приймається рішення про вивезення, а також будується оптимальний маршрут для сміттєвозів.

Smart Metering

Smart Metering – це частина Smart City, що відстежує споживання енергоресурсів населенням та підприємствами, контролює тиск у мережі, рівень напруги, температуру та інші показники, фіксує аварії на ділянках і прогнозує споживання ресурсів.

Індустріальний IoT

За допомогою IoT на підприємстві можна створити автоматизовану систему, яка знизить імовірність позапланових зупинок обладнання.

Її основні переваги:

максимальна енергоефективність,

прискорення виробничих процесів,

підвищення якості продукції.

Промисловий IoT для Київстар – стратегічний напрям розвитку, на який компанію надихнула поява стандарту зв’язку 4G в Україні. Наш досвід свідчить, що бізнес-структури в різних сферах зацікавлені в технологіях для мережі "розумних" пристроїв. Адже автоматизація обліку споживання ресурсів на підприємстві, зокрема, суттєво зменшує операційні витрати,

– пояснює Ілля Польшаков.

Чому майбутнє – за Smart City

Від розвитку "розумних" міст виграють усі:

Жителі дихають чистим повітрям, без перешкод пересуваються містом і розв’язують усі свої проблеми онлайн.

дихають чистим повітрям, без перешкод пересуваються містом і розв’язують усі свої проблеми онлайн. Міська влада завдяки сучасним технологіям економить бюджетні кошти й підтримує на високому рівні добробут жителів.

завдяки сучасним технологіям економить бюджетні кошти й підтримує на високому рівні добробут жителів. Бізнес, який є частиною "розумного" міста, за допомогою відповідних технологій скорочує витрати, підвищує якість продукції та послуг і поліпшує свій імідж, стаючи дедалі екодружнішим.

Міста майбутнього починаються сьогодні. Від того, що ми робимо сьогодні, залежить те, в яких містах будуть жити наші діти і ми самі вже завтра,

– переконаний Ілля Польшаков.

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Чи хочемо ми, щоб ці міста були безпечніші? Щоб ліхтарі на вулицях світили не вдень, а автоматично включалися тоді, коли це потрібно? Щоб в містах був надійний і максимально автоматизований облік ресурсів, а збір відходів був по-справжньому "розумним"? Чи хочемо ми дихати чистим повітрям і контролювати викиди шкідливих речовин? Чи буде у нас можливість користуватися зручним транспортом, який їздить за оптимальними маршрутами і раціонально використовує ресурс міста? Ілля Польшаков упевнений, що з усім цим потрібно працювати вже сьогодні і Київстар вже є надійним партнером держави і бізнесу для багатьох рішень Smart City.